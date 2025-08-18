Психолог рассказала, в каком возрасте у ребенка формируются личные границы

Процесс начинается приблизительно в трёхлетнем возрасте.

Он связан с «кризисом негативизма». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Мы идём в возраст примерно трёх лет, там есть возраст «я сам» и кризис негативизма. Тогда ребёнок устраивает гигантский скандал, если ему что-то не нравится. Именно в этот момент ребёнок познаёт, что такое границы. И есть два неблагоприятных для нас всех пути разрешения кризиса негативизма. Первый, когда ребёнок слишком покладистый, тихий и исполнительный. И тут, если родители подавили в ребёнке волю, то этот податливый ребёнок вырастает без представлений о том, что есть вообще какие-то границы. Второй вариант — это когда родители выбирают ничего не запрещать своему ребёнку, вообще не ставить границ. Но на самом деле это отказ от воспитания, в этом случае ребёнок тоже вырастает без представления о том, что границы вообще существуют».

