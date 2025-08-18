Может ли ребенок поменять фамилию и имя без разрешения родителей

Может ли ребёнок поменять фамилию и имя без разрешения родителей? Ответ юриста
Юрист Никитина: ребёнок имеет право сам изменить имя и фамилию только с 14 лет. У подростков есть возможность самостоятельно отправить заявление о смене Ф. И. О. лишь после получения первого паспорта РФ. Однако потребуется приложить ещё один важный документ. Какой именно — раскрыла юрист в сфере защиты прав несовершеннолетних Алёна Никитина.
При каком условии ребёнку можно самому менять Ф. И. О.
Юным россиянам разрешено изменять имя и фамилию после достижения 10-летнего возраста, отметила специалист в беседе с РИА «Новости».
Однако самостоятельно отправлять заявку на смену личных данных можно только после того, как подростку исполнится 14 лет, подчеркнула она.
Но есть важное условие: в обоих случаях понадобится письменное согласие родителей, обратила внимание эксперт.
Что делать, если школьник младше 14 лет
Если ребёнку ещё не стукнуло 14 лет, изменить его имя и фамилию есть возможность лишь после подачи заявления родителей, усыновителей или опекунов, подчеркнула Никитина.
В этой ситуации необходимо заблаговременно получить разрешение от органов опеки и попечительства. Они должны учесть мнение детей, которым уже есть 10 лет, указала юрист.
Органы опеки, как уточнила специалист, могут:
- разрешить спор между родителями;
- заменить отсутствующее согласие одного из них, если будут предоставлены законные основания.
Когда нужно менять паспорт
Россиян предупредили, что документ, удостоверяющий личность, надо менять после пластических операций.
Вот в каких ещё случаях нужна эта процедура:
- если вам исполнилось 20 или 45 лет;
- изменились личные данные (в том числе дата или место рождения);
- паспорт пришёл в непригодный вид (например, порвался);
- вы заметили там ошибку;
- закончилось место для штампов;
- документ потеряли или украли.
Какие документы необходимы для смены паспорта — читайте в материале «Секрета».