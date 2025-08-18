Может ли ребенок поменять фамилию и имя без разрешения родителей

Юрист Никитина: ребёнок имеет право сам изменить имя и фамилию только с 14 лет. У подростков есть возможность самостоятельно отправить заявление о смене Ф. И. О. лишь после получения первого паспорта РФ. Однако потребуется приложить ещё один важный документ. Какой именно — раскрыла юрист в сфере защиты прав несовершеннолетних Алёна Никитина.

При каком условии ребёнку можно самому менять Ф. И. О.

Юным россиянам разрешено изменять имя и фамилию после достижения 10-летнего возраста, отметила специалист в беседе с РИА «Новости».

Однако самостоятельно отправлять заявку на смену личных данных можно только после того, как подростку исполнится 14 лет, подчеркнула она.

Но есть важное условие: в обоих случаях понадобится письменное согласие родителей, обратила внимание эксперт.

Что делать, если школьник младше 14 лет

Если ребёнку ещё не стукнуло 14 лет, изменить его имя и фамилию есть возможность лишь после подачи заявления родителей, усыновителей или опекунов, подчеркнула Никитина.

В этой ситуации необходимо заблаговременно получить разрешение от органов опеки и попечительства. Они должны учесть мнение детей, которым уже есть 10 лет, указала юрист.

Органы опеки, как уточнила специалист, могут:

разрешить спор между родителями;

заменить отсутствующее согласие одного из них, если будут предоставлены законные основания.

Когда нужно менять паспорт

Россиян предупредили, что документ, удостоверяющий личность, надо менять после пластических операций.

Вот в каких ещё случаях нужна эта процедура:

если вам исполнилось 20 или 45 лет;

изменились личные данные (в том числе дата или место рождения);

паспорт пришёл в непригодный вид (например, порвался);

вы заметили там ошибку;

закончилось место для штампов;

документ потеряли или украли.

