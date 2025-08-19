Стало известно об опасности поддельных игрушек Лабубу

Комиссия по безопасности потребительских товаров США выпустила предупреждение о рисках, связанных с поддельными игрушками Лабубу. Ведомство подчеркнуло, что такие изделия могут представлять смертельную угрозу для маленьких детей. Специалисты настоятельно рекомендовали американцам отказываться от покупки подделок.

В официальном заявлении отмечается, что поддельные плюшевые куклы способны вызвать удушье и привести к трагическим последствиям. На сайте комиссии опубликована подробная инструкция, как отличить оригинальные изделия от копий.

Потребителям советуют быть внимательными при покупках, особенно во время распродаж, а также обращать внимание на детали внешнего вида игрушек. Например, подлинные Лабубу можно узнать по характерной форме зубов, тогда как у подделок этот элемент часто выполнен неправильно, передает сайт ведомства.

Игрушка Лабубу стала вирусным феноменом. По данным маркетплейсов, у этой меховой куколки в России рекордные продажи. Парламентарии бьют тревогу — Валентина Матвиенко назвала игрушку уродцем, а депутат Виталий Милонов — куколкой эскортниц, выразив сожаление, что матрешек на сумке никто не носит. В чем заключается притягательная сила этой игрушки, «Вечерняя Москва» выяснила у экспертов.