Детский центр Музея Москвы представляет программу нового сезона на 2025/2026 учебный год

Детский центр Музея Москвы — главная лаборатория по исследованию города для детей от 0 до 18 лет. В программе нового сезона представлены групповые, школьные и каникулярные программы, интерактивные прогулки, спектакли, сезонные праздники, дни рождения и занятия москвоведением, иллюстрацией и рисованием, актерским мастерством, сценическим движением, лекции по истории искусств и многое другое.

Посетители Детского центра знакомятся с характером и устройством города, узнают его историю, посещают выставки музея, создают собственные проекты, встречаются с интересными людьми, занимаются творчеством, играют, находят новых друзей, фантазируют, изобретают, смотрят и создают фильмы и спектакли, а еще отмечают дни рождения и другие праздники!

По случаю обновления постоянной экспозиции музея школьников ждет новая, адаптированная программа: музейные квесты и уроки, интерактивные занятия, пешеходные экскурсии и многое другое.

Презентация студий Детского центра пройдет 7 сентября с 12:00 до 16:00 на фестивале «Москва на асфальте». В этом году фестиваль пройдет под эгидой игры: студии проведут бесплатные открытые занятия в игровом, интерактивном формате. Во дворе Музея Москвы пройдут: музыкальный мастер-класс от «Музыкальной лаборатории», урок рисования от студии «Тюбик», рисование мелками на асфальте в стиле 3D от студии «Граффити-Азбука», театральный тренинг для подростков от «Мастерской И.Т.Д.».

На «Москве на асфальте» можно будет познакомиться с новыми студиями Детского центра Музея Москвы: для малышей до 3 лет с родителями пробное занятие проведет студия «Первые годы», инклюзивная студия «Город на ладони» устроит мастер-класс, мастерская «Учи-Нить» и и мастерская «Игра в архитектуру» откроют творческие воркшопы, а студия «Три четверти» проведет музыкальный мастер-класс.

Также посетителей фестиваля ждет театральное и музыкальное представление во дворе Музея Москвы.

Регистрация на фестиваль «Москва на асфальте» будет открыта 25 августа — ссылка на регистрацию будет опубликована в тг-канале Детского центра.