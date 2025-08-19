В России хотят ввести лимит на питомцев в зависимости от количества детей

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло выступил с инициативой установить на федеральном уровне норму количества домашних животных в семье. По его мнению, число крупных питомцев не должно превышать количество детей.

© Passion.ru

В беседе с изданием «Абзац» Пожигайло заявил, что наличие животных положительно сказывается на развитии ребенка, однако важно избегать ситуации, когда питомцев больше, чем детей.

«Это очень хорошо, когда в доме или в квартире есть животные. При этом дети, если у них есть собака, например, понимают, что это не только партнер для игр, но и существо, способное их защитить. Если, например, кошка, приносит котят, то у ребенка появляются точные и правильные рефлексы, что закладывает у малыша потом желание иметь своих детей. С точки зрения психологии это хорошо, однако стоит избегать ситуаций, когда животные начинают заменять людям детей», — объяснил он.

Чиновник предложил четко регламентировать этот вопрос, чтобы соблюсти баланс.

«Оптимальная норма – одна собака и одна кошка на семью, этого было бы вполне достаточно. В некоторых ситуациях можно было бы допустить две кошки и две собаки», — добавил Пожигайло.

В настоящее время в России нет единого федерального закона, ограничивающего количество питомцев в доме. Эти нормы регулируются на региональном уровне и часто зависят от метража жилья. К примеру, в Новосибирской области на каждые 12 м² площади разрешено содержать не более одной крупной собаки, двух маленьких собак или трех кошек.

Ранее мы писали о том, что в России сотрудников предупредили об увольнении с работы за посещение школьной линейки 1 сентября.