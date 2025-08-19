В Минобрнауки рассказали о заполняемости бюджетных мест в вузах

В российских вузах заполнены почти все бюджетные места. Такими итогами приемной кампании в высшую школу поделился глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, выступая на Всероссийском педагогическом съезде. Об этом сообщает РИА Новости.

© Газета.Ru

«По итогам основного приема в вузы заполнено 98,5% бюджетных мест, всего в этом году было выделено 441 988 мест, более 435 тысяч сразу же были зачислены на них», — заявил министр.

По словам главы ведомства, в этом году абитуриенты чаще всего подавали документы на инженерно-технические специальности. Также высоким спросом пользовались профессии педагогического и медицинского профилей.