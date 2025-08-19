Из школьной программы пятых-седьмых классов исключили один предмет

С нового учебного года из школьной программы некоторых классов исключили один из предметов. Речь идет об обществознании. Об этом уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова напомнила в своем Telegram-канале.

«В 5–7-х классах обществознание исключат из расписания», — написала омбудсмен, уточнив, что вместо этого предмета детям будут преподавать «Историю нашего края».

Также Львова-Белова обратила внимание на то, что в нескольких пилотных регионах школьникам начнут выставлять отметки за поведение.

Кроме этого, уполномоченный по правам ребенка перечислила другие важные изменения, которые коснутся организации учебного процесса с 1 сентября 2025 года.