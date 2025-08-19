Профессор Северинов: Никто не доказал, что у всех великих ученых высокий IQ

В мировой столице IT-компаний и стартапов стремительно растет спрос на генетическое тестирование эмбрионов, которое прогнозирует у будущих детей не только риски тяжелых заболеваний, но и уровень интеллекта. Как сообщает The Wall Street Journal, за такие услуги, которые предлагают различные стартапы, родители платят до 50 тысяч долларов. "Это отличный научно-фантастический сюжет: богатые создают генетическую суперкасту, которая захватывает власть", - говорит директор Центра права и биологических наук Стэнфордского университета Хэнк Грили.

Сенсационное сообщение для "РГ" комментирует руководитель Национальной генетической инициативы "100 000 + Я" профессор Константин Северинов.

Константин Викторович, у многих это сообщение вызовет недоумение. Сразу вспоминается печально известная евгеника, энтузиасты которой хотели улучшить человека. Но в Силиконовой долине работают очень продвинутые специалисты. Они не будут платить за мошенничество...

Константин Северинов: По поводу продвинутых специалистов могу напомнить, что именно в Силиконовой долине несколько лет назад произошел один из крупнейших корпоративных обманов в ее истории. Он связан с биомедицинской компанией "Теранос" и ее главой Элизабет Холмс, которая утверждала, что может сделать анализ крови из 240 показателей всего по одной ее капле. Она привлекла в проект огромные деньги, но оказалось, что все это мошенничество. Тем не менее на него и повелись люди из Силиконовой долины. А вот то, что описано в The Wall Street Journal, - вполне реальная услуга. Речь идет о полногеномном тестировании эмбрионов, полученных в результате процедуры ЭКО. Обычно она применяется, если пара по разным причинам не может зачать ребенка. ЭКО помогло миллионам людей решить эту проблему.

Так вот, современные технологии позволяют на стадии очень раннего эмбриона, до подсадки его матери, расшифровать полный геном будущего ребенка и выявить мутации, которые повышают риски серьезных заболеваний, например, шизофрении, болезни Альцгеймера и других. Для тех, кто готов заплатить деньги и воспользоваться новой услугой, проводится генетическое тестирование 10-15 эмбрионов, полученных во время процедуры ЭКО. Среди них выявляется тот, у которого наименьшие риски заболеваний. У родителей есть возможность принять решение о том, чтобы подсадить именно этот эмбрион матери для вынашивания.

Аналогичные процедуры сегодня доступны в России, они используются при планировании здоровой семьи и профилактики тяжелых генетических заболеваний. Если оба родителя являются носителями опасных мутаций в одном и том же гене, то ребенок получит, согласно закону Менделя, две мутантные копии гена с вероятностью 25% и будет тяжело больным. То есть тестирование на отсутствие мутантных копий генов позволяет гарантировано выбрать эмбрион, из которого разовьется здоровый ребенок.

Ну, хорошо. А что по поводу интеллекта будущего ребенка? Генетические компании предполагают из десятка эмбрионов отсечь "бездарей" и выбрать "умников", которых и будет вынашивать будущая мать. А может, даже рассчитывать на рождение будущего Нобеля. Неужели это серьезно?

Константин Северинов: Нобели из пробирки - совсем другая тема, гораздо ближе к пресловутому мошенничеству. А в данном случае речь идет o прогнозировании у будущих детей коэффициента интеллекта IQ. Причем вовсе не факт, что он связан с интеллектом в житейском смысле или с жизненным успехом. Например, никто не показал, что все великие ученые имели или имеют высокий IQ. Тем не менее раз его легко измерить с помощью тестов, то можно использовать геномный анализ эмбриона для очень приблизительного предсказания уровня IQ будущего ребенка.

А как удалось связать этот показатель с генетикой?

Константин Северинов: Были проведены исследования на больших группах людей с разными уровнями IQ. Удалось выявить, что определенные комбинации генов статистически достоверно чаще встречаются у людей с высоким IQ. Будущим родителям предлагается за плату отобрать эмбрион именно с такой комбинацией.

Важно подчеркнуть, что нет никаких гарантий, что у всех людей с такой "умной" комбинацией обязательно будет высокий IQ. Определяется лишь его вероятность у будущего ребенка. Не случайно компании, предлагающие такие услуги, говорят о потенциально умных детях. Словом, юридически никто никого не обманывает, все чисто.

Воспользовавшись такой услугой, будущие родители могут сказать, что сделали все возможное, чтобы их потомство было здоровым и умным, а там уж, как карта ляжет...

Константин Северинов: Все родители мечтают о самых лучших детях, но самые лучшие получаются от любви к ним. Наша судьба зависит не только от генетики, но и от множества других факторов: воспитания, времени и места, в котором мы живем, умения взаимодействовать с окружающим миром и, конечно, удачи. Яблоко, которое может упасть на голову, никто не отменял, равно как и кирпич.