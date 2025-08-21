Врач объяснил, как часто дети могут есть чипсы

Старший научный сотрудник отделения педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологий» Минздрава России д. м. н. Елена Павловская рассказала, что маленькая упаковка чипсов раз в месяц безвредна для здорового ребёнка.

В беседе с сайтом kp.ru эксперт отметила, что главную угрозу для здоровья детей несёт не столько состав чипсов, а сколько само формирование нездоровых пищевых привычек.

По словам специалиста, ребёнок начнёт воспринимать чипсы как норму питания, если они постоянно будут появляться на столе.

«Проблема с чипсами состоит ещё и в том, что у упаковок зачастую — огромные размеры, рассчитанные на несколько человек», — добавила врач.

