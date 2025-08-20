В чем вред газированной воды для детей

Детям до семи лет лучше не наливать газированную воду, так как она раздражает желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) и может вызвать дискомфорт. В разговоре с «Лентой.ру» доцент кафедры диетологии университета Росбиотех Анастасия Лебедева отметила, что газировка детям допустима в небольших количества и при отсутствии проблем с ЖКТ.

«Газированная вода содержит растворенный углекислый газ, который придает ей характерные пузырьки и кисловатый вкус. Вода без газа лишена этого компонента и считается более нейтральной для пищеварения. Газированная вода может вызывать вздутие, отрыжку и дискомфорт из-за выделения углекислого газа в желудке. У детей с чувствительным желудочно-кишечным трактом, например при гастрите или рефлюксе, она способна усиливать кислотность и раздражение слизистой», — сказала Лебедева.

Она подчеркнула, что вода без газа — более безопасный вариант, так как не провоцирует лишнего газообразования и лучше утоляет жажду без побочных эффектов.

«Летом газированная вода может казаться освежающей, но при активном потоотделении и обезвоживании лучше выбирать воду без газа -- она быстрее восстанавливает баланс жидкости», — Анастасия Лебедева, доцент Росбиотех Анастасия Лебедева.

Осенью, когда иммунитет детей ослаблен, стоит избегать газировки, чтобы не раздражать ЖКТ перед сезоном простуд, добавила специалист. Минеральную воду с газом стоит предлагать ребенку только лечебно-столовую и по рекомендации педиатра, считает Лебедева.

«Безгазовая вода однозначно безопаснее для детского желудка в любое время года. Газированная допустима в небольших количествах, если у ребенка нет проблем с пищеварением. Оптимальный выбор -- чистая негазированная вода, особенно для детей до семи лет», – Анастасия Лебедева, доцент Росбиотех Анастасия Лебедева.

В мае уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец направляла на рассмотрение в Госдуму предложение запретить продажи сладкой газировки детям. По ее мнению, чрезмерное употребление подобного вида напитков сильно вредит здоровью не только детей, но и подростков. По этой причине, полагает она, властям следует запретить розничные продажи газировки несовершеннолетним. В составе этих напитках содержится много искусственных красителей, консервантов и ароматизаторов, напомнила она.