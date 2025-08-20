Физиолог рассказала, как родителям вырастить читателя в эпоху гаджетов

В рамках проекта Российского книжного союза "Читай с детьми", прошел крупнейший в современной России опрос, посвященный практике семейного чтения. В нем приняли участие более полмиллиона родителей из всех регионов страны. О том, почему современные подростки испытывают сильное напряжение даже во время десятиминутного чтения, есть ли смысл в раннем возрасте учить ребенка чтению и правда ли, что будущие лидеры рождаются у читающих мам и пап, наш разговор с руководителем исследования, физиологом и академиком РАО Марьяной Безруких.

Марьяна Михайловна, современные дети действительно стали меньше читать?

Марьяна Безруких: Это очень спорное представление. Если речь не идет о чтении для удовольствия, о чтении классической художественной литературы. На самом деле, современные дети читают много учебных текстов, больших по объему и очень сложных. Никто не считал общий объем того, сколько прочитывают школьники. Стоит также учесть, что книга перестала быть единственным источником получения информации. Изменилась и форма ее подачи - дети читают короткие, актуальные и интересные для них тексты в интернете, блоги, посты. В то же время, больше половины детей имеют трудности чтения, осложняющие процесс освоения длинных и сложных текстов, а читать короткие тексты проще и быстрее. Исследования чтения, которые я веду с моими коллегами, показывают, что даже у хорошо читающих подростков уже при десятиминутном чтении сложных текстов возникает сильное функциональное напряжение в деятельности сердечно-сосудистой системы, а плохо читающие просто пропускают куски текста. Думаю, что есть проблемы и с тем, какие тексты мы предлагаем детям для чтения, понятны ли им содержание, стилистика, проблемы героев и тому подобное.

Вопрос от родителей: как можно заинтересовать ребенка именно классикой, научить читать для удовольствия?

Марьяна Безруких: Я не специалист по преподаванию литературы в школе, но для того, чтобы увлечься чтением, ребенок должен сначала освоить его процесс, перестать думать, как читать (какая это буква, что означает это слово), а думать, о чем читает. К сожалению, многие дети застревают на первом этапе. Для того, чтобы понимать и получать удовольствие от русской классической литературы, нужно не просто уметь читать сложные тексты, важно знать исторический и литературный контекст, политический фон, философию и мировоззрение авторов, культурную среду эпохи. Это большая специальная работа, требующая времени, особых методических подходов и, конечно, определенной возрастной зрелости. На мой взгляд, у нас с преподаванием классической литературы сегодня есть проблемы. И споры о том, какие литературные произведения должны быть включены в программу, уже ведутся лет 30, но согласованного мнения среди специалистов нет. А ведь адекватный список программных книг очень важен, потому что мотивация их читать поддерживается интересом и удовлетворением от результата. А если читать трудно, неинтересно и непонятно, рассчитывать на желание читать не приходится.

Почему бывает так: ребенок очень бойко читает, но, когда спрашиваешь, о чем была сказка или рассказ, ничего ответить не может?

Марьяна Безруких: Чтение - очень сложный процесс. Он объединяет сразу несколько задач - от дифференцировки буквенных знаков до понимания читаемого текста. Мозг человека не имеет генетически "встроенной" программы чтения, этому навыку нужно учиться и его формирование идет довольно долго, три-четыре года. Если мы начинаем учить детей чтению очень рано, если торопимся в процессе обучения, не учитываем возрастные и индивидуальные особенности развития ребенка, то навык осознанного чтения просто не формируется, возникает ситуация, когда ребенок умеет складывать буквы в слова и всем кажется, что он читает, но это только первый - технический этап чтения. Важно понимание смысла слова, предложения, текста. На этом этапе советую не торопиться, читать небольшие и простые тексты, читать медленно, осознанно, разбирая каждое слово. Но часто именно на этом этапе начинается "гонка с препятствиями", требования читать быстрее, навык не закрепляется и фактически разрушается, так как пропускаются слова, предложения, теряется смысл текста. Впрочем, не только дети, но и многие взрослые жалуются, что читают, но не понимают. А без понимания нет чтения.

А какова роль чтения в формировании мозга человека?

Марьяна Безруких: Во время чтения происходит не только зрительное восприятие и "перекодировка" буквенных знаков в звуки, но активируется внимание, восприятие, память, мышление, регуляция и контроль. В процессе чтения принимает участие практически весь мозг, включая подкорковые структуры. Никакого "локального центра чтения" в том или ином полушарии нет. Это сложнейшая "сеть", объединяющая 32 структуры мозга, решающая комплекс задач. Поэтому фактически процесс формирования навыка чтения - это процесс развития мозга, обучения мозга осуществлять сложную и многозадачную когнитивную деятельность. Кстати, чтение иногда называют тренажером для мозга. Кроме речи, внимания, памяти и мышления, чтение стимулирует развитие эмоционального интеллекта и социальных навыков, стимулирует образование новых нейронных связей, что делает мозг более "гибким". Ну а сложные тексты делают все эти процессы более активными.

Расскажите поподробнее о свежем исследовании чтения, которое провел Российский книжный союз под вашим научным руководством.

Марьяна Безруких: РКИ при поддержке Президентского фонда культурных инициатив реализует общероссийский проект "Читай с детьми". Его цель прививать любовь к чтению у детей и подростков, сделать книги важной частью их жизни, поддерживать родителей в создании книжных традиций в семье. Так вот наш опрос был в рамках этого проекта. К слову, это крупнейшее в современной России исследование, посвященное практике семейного чтения. Масштаб опроса уникален - в нем приняли участие более полумиллиона родителей из всех регионов страны. Сейчас все эти данные обрабатываются и анализируются. Могу привести некоторые из них, которые интересны мне как специалисту по развитию ребенка. Например, свыше 80 процентов родителей начинают читать детям еще до двух лет. Это свидетельствует о понимании роли чтения в раннем когнитивном, речевом и эмоциональном развитии ребенка. Однако ежедневно читают детям лишь 34 процента родителей, остальные читают редко или по просьбе ребенка. Наши взрослые не понимают, что важно это делать регулярно и системно. Основные результаты этого исследования будут представлены на конференции в рамках этого проекта в сентябре.

Это правда, что будущие лидеры рождаются у читающих мам и пап?

Марьяна Безруких: Я не знаю серьезных исследований, доказывающих этот тезис. Навыки лидерства - это сочетание темперамента, социо-культурной среды, в которой растет ребенок, образования, возможности самореализации и ряда других факторов. Однако есть данные, подтверждающие, что у многих читающих родителей (в том числе мам), которые много читают детям, у ребенка отмечается хороший словарный запас, умение концентрироваться, способность к обучению, воображение. Все эти качества важны для лидерства, но напрямую чтение "рождение лидера" не гарантирует.

Ключевой вопрос

Марьяна Михайловна, есть ли какой-то алгоритм, способ, с помощью которого можно вырастить читателя в эпоху гаджетов?

Марьяна Безруких: Он состоит из нескольких последовательных шагов, которые должны и могут сделать родители для того, чтобы "родился" читатель.

Шаг 1. Читать детям с раннего возраста, лучше читать ежедневно, недолго. До трех лет - минут по 5-7, постепенно увеличивая время до 15-20 минут. Важно не только читать книгу, но и обсуждать, рассматривать картинки, вспоминать о событиях в книге на следующий день.

Шаг 2. Выбирать книгу вместе с ребенком, учитывая его желание. Не сопротивляться, даже если ребенок требует читать одну и ту же книгу в пятый раз. В два-три года можно сделать выбор книги и ее покупку в магазине радостным событием.

Шаг 3. Не заставлять, не требовать, чтобы ребенок дошкольник читал сам.

Шаг 4. Продолжать читать ребенку "сложные" большие книги тогда, когда он уже научился читать, оставляя для самостоятельного чтения самые интересные несколько страниц.

Шаг 5. До подросткового возраста проявлять активный интерес к чтению, выбирать книги, советовать, обсуждать.

Если мы это сделаем вместе с ребенком лет до 12, есть надежда, что он станет активным читателем. И не столь важно, что он будет читать - классическую литературу или книги по биологии, истории, жизни замечательных людей или фантастику.

Но главное: родители должны быть личным примером. Если ребенок не видит читающих родителей, все благие пожелания и советы бессмысленны.

Кстати, и гаджеты можно использовать с пользой. Аудиокниги, конечно, не заменяют непосредственное общение с мамой или папой, но дают пищу уму. Исследования нейробиологов показали, что при чтении и слушании книги активируются одни и те же зоны мозга.