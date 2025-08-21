Психолог ответила, в чем польза шопинга перед школой

Первого сентября за парты столичных школ сядут более миллиона человек, из них около 100 тыс. - первоклассники. Такая армия школяров - радость для школ и города в целом. Но для большинства родителей - головная боль, ведь надо штурмовать магазины в поисках недорогих, но качественных товаров. Где их искать и сколько это стоит?

Форму подавай

С 1 июля в России начал действовать новый национальный стандарт школьной формы, разработанный Роскачеством. Среди прочего предпочтительны деловой стиль и фирменные цвета школы. Например, в школе №1517, или школе Баренбаума, фирменный цвет бордовый, в школе №1574, где занимается мой сын, да и во многих других школах Москвы - темно-синий. В частной Ломоносовской школе фирменные цвета - в сине-красную клетку, а в некоторых школах северо-запада - зеленые палитры. Чаще всего в гимназиях, лицеях или частных школах прямо рекомендуют магазины, в которых подходящие варианты продают. Но большинству москвичей ориентироваться приходится самостоятельно.

Самый простой вариант - не выходя из дома, заглянуть на маркетплейсы. Но если обычно цены здесь ниже магазинных, в этом году особой разницы покупатели не замечают.

"Мы обычно всегда заказываем сыну брюки, пиджаки и рубашки на WB или "Озоне", но в этом году цены выше обычного, придется поехать в Щелково и в магазине от производителя школьной формы покупать костюм, джемперы и прочее, сэкономить надеюсь 3-4 тыс.", - говорит жительница Измайлово Елена Анушкина, мама восьмилетнего Глеба.

Согласна с ней и мама 9-летней Леры Маликовой, Лариса, жительница Сокольников: "Думала обновить гардероб, но цены показались высокими, походим так. Потом будут скидки, обновим что-то".

Что почем?

На маркетплейсах классический пиджак для мальчика стоит 3,5-4 тыс. рублей. В фирменном магазине при фабрике школьной формы "Старт", которая работает с 1957 года, цена пиджака составит 3,5 тыс. рублей. А костюм-тройка с жилеткой и брюками на мальчика обойдется в 9 тыс. рублей, схожая цена на костюмы и в интернет-магазинах. В сетевом "Детском мире" цены немного ниже. Например, китайский бренд Futurino в преддверии учебного года поставил цену на пиджаки для мальчиков 2,2 тыс. рублей. Правда, выбора размеров почти не осталось. Средняя цена пиджаков отечественных брендов (Nota Bene, "Классная школа" и прочие) от 3 тыс. рублей. Если заменить пиджак кардиганом, цена в среднем по рынку составит 2,5-3 тыс. рублей.

Самые простые брюки для мальчика на онлайн-площадках стоят 2-2,5 тыс. рублей. В магазинах ценник начинается от 3 тыс. Сразу стоит учитывать, что брюк нужно минимум двое, поскольку одни довольно быстро придут в негодность. Минимальная цена белых и синих рубашек - 700 рублей, к слову, еще год назад цены начинались от 450. Самые дешевые школьные туфли для мальчика стоят 1,2 тыс. рублей, правда, сделаны они из текстиля или экокожи. Увидев на одном из сайтов ботинки из кожи, да еще и с белой подошвой (как любят школьные администрации), всего за 2 тыс. рублей, бросилась покупать. Но размеры оказались лишь для детского сада. На ребят школьного возраста туфли и ботинки из кожи стоят от 4 тыс.

Стоит вспомнить и о физкультуре: цена футболки и шорт составляет от 500 рублей. Самые простые, но качественные кроссовки обойдутся в 2,5 тыс. рублей.

Итого одеть недорого школьника к 1 сентября удастся за 16-17 тыс. рублей.

Девчачий гардероб схож по цене. Вместо рубашек купить можно блузки по 500 рублей за штуку. Блузок нужно минимум две. За юбку просят от 2,5 тыс. рублей. К слову, большой выбор юбок и сарафанов в питерском бренде "Акула". Причем если покупать несколько позиций, можно выиграть до 30% от стоимости товаров. Что касается жакетов, то дешевле 3 тыс. вариантов нет, цена кардигана - 1,5 тыс. рублей. Стоимость туфель - от 2 тыс. из текстиля или искусственной кожи, а кожаные варианты - от 3,5 тыс. рублей. На одежду школьницы уйдет около 16 тыс. рублей.

С чем идти

Отдельная статья расходов - канцтовары и рюкзак. Если ребенок аккуратный, необязательно каждый год покупать новые обложки на учебники или тетрадки, пеналы, мешки. Если речь идет о первоклассниках, сэкономить не получится. Средняя цена наборов для первоклассника, состоящих из 40 или 60 предметов, составляет от 900 до 1,3 тыс. рублей. Школьные пеналы - от 200 рублей. Тетрадка в линейку на 12 листов по 3 рубля (белорусский производитель) обнаружилась в "Пятерочке", на два рубля дороже тот же товар в Fix Price. Если не перечислять каждую позицию, то за линейки, клей, ножницы, ластики, краски, цветную бумагу, картон отдать придется еще около 700 рублей.

Самая затратная часть - ранец. Но, как говорят ортопеды и хирурги, лучше тут не экономить. Ведь рюкзак, особенно для учеников начальной школы, обязательно должен быть легкий и с ортопедической спинкой, чтобы не испортить позвоночник. Согласно данным Роспотребнадзора, полный рюкзак с учебниками должен весить для учеников 1-2-го класса не более 1,5 кг, не более 2 кг - для третьих-четвертых классов. И лишь для седьмых-восьмых классов от 3 кг и выше. Цена качественных рюкзаков для первоклассников начинается от 2,4 тыс. рублей. Если грубо суммировать, на всю канцелярию и рюкзак уйдет около 4 тыс. рублей. К слову, схожие цифры называет и сеть книжных магазинов "Буквоед". По их данным, полный комплект канцелярии можно собрать за 4,1 тыс. рублей.

Если подвести итог сказанному, сборы школьника в среднем обойдутся около 20 тыс. рублей. Схожие цифры и у аналитиков JVO Студии и сервиса лояльности "Апельсин": около 23 тыс. рублей обойдутся сборы школьника в Москве и области.

Мнение специалиста

Любовь Егорова, педагог-психолог городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы: