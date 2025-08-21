В Госдуме предложили дать право на выходной 1 сентября

Группа членов фракции "Новые люди" внесла в Госдуму законопроект о праве родителей на выходной 1 сентября.

© РИА Новости

Изменения предлагается внести в статью 128 Трудового кодекса РФ, зафиксировав в ней предоставление родителям, опекунам, приемным родителям возможность брать выходной день 1 сентября, чтобы проводить ребенка в школу в начале учебного года.

Авторы инициативы отмечают, что руководители не всегда признают День знаний уважительной причиной для предоставления выходного дня, что лишает родителей возможности проводить ребенка в школу, сопровождать детей на торжественные линейки и первые уроки.

«Вместе с тем для родителей школьников, особенно тех, кто ведет ребенка в школу впервые, присутствие на линейке и участие в школьных мероприятиях - не просто формальность, а важная поддержка, создающая у ребенка чувство уверенности в начале нового учебного этапа. Однако из-за того, что 1 сентября для большинства родителей является рабочим днем, участие в этих мероприятиях часто оказывается затруднительным»‎, — говорится в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, отказ предоставить отпуск 1 сентября, чтобы провести время с ребенком в день начала учебного года в школе, будет нарушением трудовых норм.

Напомним, аналогичный документ вносил в Госдуму в 2023 году глава думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.