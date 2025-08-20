Писатель призвал подростков воздержаться от чтения фэнтези

Современным детям лучше выбирать для чтения книги, отражающие реальную жизнь, сообщил НСН писатель Денис Драгунский.

Фантастическая литература уводит людей из реальной жизни, потому современным подросткам лучше читать более реалистичные произведения, допустил в беседе с НСН писатель Денис Драгунский.

Ранее глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин заявил НСН, что современным кинематографистам не хватает литературной основы для создания сценариев фильмов и сериалов, ориентированных на подростков. По его словам, в советское время такой проблемы не было, сегодня же книг для детей и юношей куда меньше. Драгунский отметил, что подростки сегодня могут читать не только современную литературу, но и проверенную классику, при этом призвал избегать фантастических произведений.

«Я сейчас не слежу за подростковой литературой, мое подростковое чтение ограничилось Крапивиным. Современному подростку лучше читать и проверенную классику, и современную литературу. Фэнтези не надо, лучше приближенные к современному приключения современных ребят. То, в чем бьется пульс нашей современности, нашей жизни. Все, что связано с квартирой, домом, школой, колледжем, институтом, деньгами, покупками, соцсетями, но не про драконов, упаси Господь. Это уводит людей из реальной жизни. Те, кто много читает про драконов, попадает на удочку мошенников, не понимают, как жизнь устроена. Только единороги, драконы в голове, какой-то фантастический выдуманный мир. Лучше этим мозги не засорять, это портит мышление», - пояснил он.

По данным статистики, дети и подростки в первом квартале 2025 года наиболее часто читали фантастику, комиксы и сказки, сообщили «Радиоточке НСН» в пресс-службе федеральной сети книжных магазинов «Читай-город». При этом 50% среди 100 самых популярных произведений написаны российскими авторами.