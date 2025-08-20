В России ответили, сможет ли ИИ заменить преподавателей в вузах

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что искусственный интеллект (ИИ) не сможет заменить живых преподавателей в университетах. По его мнению, образовательный процесс требует личного взаимодействия между наставником и студентом, которое технологии не способны обеспечить.

© Ferra.ru

Фальков отметил, что ИИ должен выполнять вспомогательную функцию — помогать в организации обучения, проверке заданий или предоставлении информации. Однако тонкие аспекты образования, такие как развитие критического мышления и профессиональных навыков, остаются за педагогами.

Министр подчеркнул необходимость найти баланс в использовании технологий, чтобы они способствовали развитию образования, а не приводили к профессиональной деградации. Эта задача будет решаться совместно с академическим сообществом в рамках новой модели высшего образования.