Нейробиологи выяснили, почему подростки не умеют ждать

Новое исследование, опубликованное в журнале Human Brain Mapping, объясняет механизмы мозга, влияющие на склонность подростков выбирать немедленные вознаграждения вместо отсроченных. Ученые сосредоточились на динамической связи между миндалевидной железой (амигдалой) и сетью когнитивного контроля мозга, отвечающей за планирование и самоконтроль.

Результаты показали, что у старших подростков (14–17 лет) более сильные функциональные связи между левой амигдалой и сетью когнитивного контроля предсказывали большую склонность к немедленным вознаграждениям, особенно при крупных суммах денег.

«Подростковый возраст — это период значительных изменений как в поведении, так и на уровне мозга. Повышенная чувствительность к наградам и готовность к риску связаны с этими изменениями; однако их нервное происхождение остаётся не до конца изученным», — отметила автор исследования Гаэль Дусе.

Младшие подростки (10–13 лет) и молодые взрослые (18–21 год) такой зависимости не проявляли, что указывает на специфическое «окно» развития в позднем подростковом возрасте. В это время системы обработки эмоций и когнитивного контроля активно взаимодействуют, но префронтальная кора, отвечающая за самоконтроль, еще полностью не сформирована. Это несоответствие может объяснять повышенную импульсивность, нетерпеливость и склонность к рискованным решениям в этот период.

Исследование проводилось на базе данных 448 участников проекта Human Connectome Project - Development. Каждому участнику предлагали выбрать между двумя вариантами: небольшой суммой денег, которую можно получить сразу, и большей суммой, доступной через определенное время — от одного месяца до десяти лет. Использовались два размера награды: $200 и $40 000. По сделанным выборам ученые рассчитали показатель «область под кривой» (AUC), который показывает склонность к немедленным вознаграждениям: чем ниже AUC, тем больше человек склонен действовать импульсивно.

Для изучения мозга использовалась фМРТ (функциональная магнитно-резонансная томография) в состоянии покоя с методом динамической функциональной связи (dFC). Этот подход позволяет проследить, как связь между областями мозга меняется во времени. У старших подростков более сильная и подвижная связь между левой амигдалой и сетью когнитивного контроля предсказывала выбор немедленного вознаграждения при сумме $40 000. Для правой амигдалой такой зависимости не наблюдалось.

Наиболее важные для предсказания поведения связи наблюдались в медиальной и боковой частях лобной коры, а также в нижней части теменной доли. Префронтальная кора связана с самоконтролем, целенаправленным поведением и оценкой последствий, а нижняя теменная долька помогает в числовых рассуждениях, что важно при финансовых решениях.

Авторы также предполагают, что эти эффекты могут быть связаны с дофаминовой системой. В подростковом возрасте дофаминовые рецепторы и их взаимодействие с префронтальной корой быстро изменяются, создавая временную ситуацию, когда системы вознаграждения активны, а механизмы самоконтроля еще не до конца развиты. Это повышает стремление к немедленным выгодам.

Исследование помогает понять, почему подростки чаще готовы на авантюры и могут принимать рискованные решения, включая употребление алкоголя или психоактивных веществ.

Дусе подчеркивает: