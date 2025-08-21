В школах предложили ввести модуль по развитию устной речи

Депутаты думской фракции "Новые люди" во главе с Анной Скрозниковой направили письмо на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова с просьбой рассмотреть возможность внедрения в школах в качестве элемента дополнительного образования или внеурочной деятельности специального образовательного модуля, направленного на развитие устной речи и навыков аргументации. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

© РИА Новости

Как отмечается в обращении, школьники все чаще испытывают трудности при необходимости ясно и последовательно выражать свои мысли, участвовать в содержательных обсуждениях и обосновывать собственную точку зрения.

«Одной из причин указанной ситуации представляется недостаточное внимание в образовательной системе к целенаправленному формированию у обучающихся навыков культуры устной речи, аргументированного высказывания, публичного выступления и дискуссионной практики»‎, — подчеркнули депутаты.

«Считаем целесообразным рассмотреть возможность внедрения специального модуля, условно обозначенного как "Говорить по-русски красиво", в качестве вариативного компонента образовательной программы, во внеурочной деятельности или в системе дополнительного образования детей. <…> Просим Министерство просвещения РФ рассмотреть возможность поддержки разработки примерной программы соответствующего модуля с участием специалистов в области педагогики, филологии, логики и психологии»‎, — говорится в документе.

По мнению парламентариев, модуль может включать в том числе основы риторики, дебатов, логики аргументации, техники публичного выступления, ведения тематических споров, а также развитие критического мышления и коммуникативной компетентности.

«Особое внимание предполагается уделить формированию у школьников устойчивой речевой культуры, умений строить доказательные высказывания и взаимодействовать с аудиторией в конструктивном ключе»‎, — добавили депутаты.

Они подчеркнули, что реализация инициативы будет способствовать "не только повышению уровня речевой культуры и аргументационных умений школьников, но и укреплению позиций русского языка как основы мышления, коммуникации и национальной идентичности".