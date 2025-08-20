Ортопед рассказала, как сохранить осанку ребенка

Длительное пребывание школьников за рабочим столом может привести к нарушению осанки. Предотвратить развитие сутулости поможет правильно подобранная мебель, как отмечает Наталья Григорьева, руководитель отделения детской ортопедической реабилитации.

Для поддержания правильной осанки и комфортного положения спины ребёнку необходим письменный стол с возможностью изменения угла наклона столешницы, адаптируемый под различные виды деятельности.

Рекомендуется, чтобы рабочая поверхность имела небольшой наклон. Угол наклона столешницы следует корректировать в зависимости от занятия: для чтения оптимален наклон около 20 градусов, для письма – 10 градусов, а для рисования, лепки и других видов ручной работы – от 0 до 5 градусов, – поясняет Наталья Григорьева в беседе с "Радио1".

Минимальная длина стола должна составлять один метр, столешница должна располагаться на уровне солнечного сплетения, а ноги должны касаться пола под прямым углом. Пространство под столом должно быть не менее 50 сантиметров.

Ортопед также подчеркивает важность правильно подобранного стула, соответствующего росту ребёнка и высоте стола. Стул должен обеспечивать надёжную поддержку поясницы.