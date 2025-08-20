Семейный психолог высказалась об идее вписывать внуков в паспорта

Не так давно педиатр в поликлинике отказала в приеме девочке, у которой разболелся живот и поднялась температура.

© Российская Газета

У вас есть доверенность? - спросила бабушку врач.

Пожилая женщина разволновалась, отрицательно покачала головой и умоляла пойти навстречу: родители уехали в отпуск и заверять документ некому. Педиатр посоветовала пойти в частную клинику.

Может, там примут, - сказала она. - Нам нельзя, выставят нам штраф.

И таких бытовых накладок у бабушек и дедушек с внуками бывает немало. Например, не отдают малолетних внуков в больших досуговых центрах или спортивных школах, поскольку фамилии у родных разные, а документа, подтверждающего родство, нет.

Чтобы свести к минимуму и, возможно, отменить такие казусы как вид, ставить штамп о внуках в паспорте бабушек и дедушек с согласия родителей не в первый раз предлагает председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Его аргументация подкупает: документальная легализация родства упростит многие бытовые дела - встречи-проводы детей в детсад, школу или на кружки, заселение с внуками в отели, совместное путешествие в поезде или самолете или решение об экстренном медицинском вмешательстве, не дожидаясь родителей, если они далеко или не могут помочь по иным причинам.

Развивая эту инициативу, депутат Госдумы Сергей Миронов в случае принятия инициативы Рыбальченко предложил даже начислять бабушкам и дедушкам пенсионные баллы, если они активно занимаются внуками, что позволит скрепить разные поколения семей и увеличить доход пенсионерам.

Однако почти сразу другой парламентарий Светлана Бессараб заявила о том, что нет нужды вписывать детей в паспорта бабушек и дедушек. Есть же работающая практика доверенностей, что дает старшему поколению необходимые права для заботы о внуках. А наличие штампа в паспорте бабушки и дедушки все равно не избавит от нужды получать доверенность, например для поездок с детьми по стране или за границу. Бабушки и дедушки для общества - родные по умолчанию или родные на доверии.

Но главный аргумент Бессараб - безопасность ребенка. Например, в случае развода родителей пометка в паспорте дедушки и бабушки увеличивает число родных, претендующих на законное участие и права в воспитании ребенка, вплоть до того, с кем он останется, что умножает риски юридических споров и судов за детей.

В паспорт вписывать не надо, нужно юридически оформить на них законное право представлять интересы внука или внучки, - убеждена Бессараб.

Тем не менее Светлана Бессараб признает, что у инициативы Общественной палаты России есть доля сермяжной правды: бабушки и дедушки не являются для детей полноправными родными. Они для общества - родные по умолчанию или родные на доверии. Родители детей по закону имеют право, если сочтут нужным, запретить встречи со стариками. Точнее, в Семейном кодексе есть статья о праве бабушек и дедушек на внуков, но она не дает им полноценных прав.

Все же штамп о внуках в паспорте способен повысить уровень безопасности детей и уровень востребованности старшего поколения, но при определенных и четко разграниченных полномочиях родителей, дедушек и бабушек, - считает семейный психолог, член правления Национальной ассоциации супервизоров Наталья Панфилова. - В тех же дошкольных, школьных и досуговых центрах будут спокойно отдавать детей взрослому, если точно уверены, что это родной человек.

При этом, убеждены все эксперты, включая автора инициативы, штамп не должен ограничивать права родителей на их детей. По закону главными опекунами должны оставаться родители. Штамп в паспорте не должен ставить старшее поколение на один уровень с родителями с точки зрения принятия решений относительно ребенка. Но это при условии, что у штампа о внуках в паспорте для старшего поколения будет юридическое будущее. Разрешение на такую запись от родителей - это все же прямая воля по расширению прав бабушек и дедушек, а она подразумевает и обязанности, их надо прописать.