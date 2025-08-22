Учителя признались в использовании ИИ

32% учителей используют искусственный интеллект для подготовки к урокам. Об этом свидетельствуют результаты исследования образовательной онлайн-платформы "Учи.ру" и Лаборатории инноваций в образовании НИУ ВШЭ, которое имеется в распоряжении ТАСС.

© unsplash

В опросе приняло участие более 1 500 учителей всех уровней школьного образования: 44,6% - начальной школы и 48,6% - средней. По предметам выборка сбалансирована: около 20% респондентов преподают математику или русский язык, 18,6% - литературу, 10,7% - технологию, 7,4% - искусство. Существенные группы составляют также преподаватели естественных наук, иностранных языков и информатики.

«Основная сфера применения ИИ - подготовка к урокам (32%). Технологии помогают учителям искать идеи и темы (29%), методические решения (26,8%), конструировать индивидуальные задания (25%) и планы занятий (19%). Для самих уроков ИИ задействуют 22% учителей. Внутри этой группы 27% используют технологии для вовлечения школьников, 25% - для объяснения нового материала, 24% - для создания мультимодального контента. Еще 17% отмечают роль ИИ в мотивации детей», — сказано в итогах исследования.

В результатах опроса также говорится, что большинство учителей уже имеют опыт работы с технологиями ИИ: треть применяют его время от времени, 23% пробовали несколько раз, а почти 18% используют регулярно. 23% учителей используют технологии для профессионального развития: чаще всего (56%), чтобы расширить кругозор, а также для подготовки к аттестации (23%) и самоанализа (21%).

13% педагогов с помощью ИИ ставят оценку и дают обратную связь в учебном процессе: 38% из них доверяют ИИ проверку работ, треть - предоставление комментариев ученикам, почти 30% - анализ учебных данных. Административные задачи тоже частично автоматизируются (11%) - из этой выборки ИИ используют для коммуникации с родителями (26%), отчетности по заданиям и оценкам (25%), а также для взаимодействия с администрацией школы (23%), уточнили аналитики.