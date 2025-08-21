Детям могут запретить рекламировать колбасу и майонез

Общественное движение «Сорок сороков» внесло в Госдуму предложение — на законодательном уровне запретить снимать детей в рекламе майонеза, колбасы, фастфуда и другой пищи, способствующей набору веса. Общественники считают, что это поможет бороться с детским ожирением.

© РИА Новости

Представители объединения отметили, что дети плохо отличают рекламу от объективной информации, в особенности, если им меньше 13 лет. По исследовательским данным, презентация нездоровой пищи в рекламных роликах вырабатывает у школьников предпочтения к нездоровой пище, и употреблению калорийных, жирных и сахаристых товаров.

«Участие детей в рекламе усиливает эффект: они ассоциируют продукт с весельем, героями или сверстниками, что делает его желанным. Без запрета такая реклама остается манипуляцией, эксплуатирующей детскую психологию для коммерческой выгоды», — отметил гендиректор движения «Сорок сороков» Георгий Солдатов.

Предлагаемая инициатива защитит здоровье подростков и поможет эффективнее справляться с эпидемией детского ожирения.

Поддержала предложение общественников и депутат Госдумы, член Комитета по охране здоровья Юлия Дрожжина. «Если ребенок меньше видит в рекламе призывов есть бургеры и сладости, то у родителей будет больше шансов привить правильные привычки», — отметила она.

Ранее эксперты предложили запретить использовать героев анимационных фильмов в рекламе быстрого питания и другой продукции, потенциально вредной для здоровья.