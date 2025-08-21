В России могут запретить рекламу фастфуда с участием детей

В России могут на законодательном уровне запретить снимать рекламу фастфуда и полуфабрикатов с участием детей. Общественники настаивают, что такая реклама увеличивает риск ожирения среди подрастающего поколения.

В России могут запретить снимать рекламу фастфуда, полуфабрикатов, майонеза, колбасы и других продуктов, которые приводят к увеличению веса, с участием детей.

С такой инициативой выступили Общественники из движения «Сорок сороков».

Они уверены, запрет защитит здоровье детей и снизит заболеваемость ожирением среди подрастающего поколения.

Общественники утверждают, согласно научным исследованиям, демонстрация вредной пищи в рекламе формирует у детей предпочтения к таким продуктам, увеличивает потребление калорийных, жирных и сахаристых товаров.

В то же время, в странах, где подобная реклама под запретом, потребление фастфуда детьми снизилось.

«Без таких ограничений мы рискуем усугубить кризис, где дети становятся жертвами маркетинга. Считаем, государству стоит ввести строгие регуляции, включая штрафы за нарушения», — подчеркивают общественники.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о значительном достижении в борьбе с детским ожирением.