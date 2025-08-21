Мошенники нашли способ добраться до детей

Злоумышленники начали атаковать детей в онлайн-играх, используя мошеннические схемы и притворяясь администраторами игр. Об этом ТАСС сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.

© unsplash

«Мошеннические схемы, направленные на детей, строятся прежде всего на доверии и любопытстве. Исходя из этого, злоумышленники притворяются администраторами популярных онлайн-игр и приглашают детей на видеозвонки, обещая игровые вещи и бонусы. Ребенок воспринимает предложение "редкого приза" как настоящую удачу, особенно если оно звучит от лица якобы администратора любимой игры. Поэтому на звонок соглашаются многие»‎, — рассказал Немкин.

Далее, по словам парламентария, мошенники просят включить демонстрацию экрана. Затем ребенок уверен, что просто показывает настройки, а на самом деле раскрывает самые важные элементы - входящие СМС с кодами подтверждения.

«Взрослый может насторожиться, а вот подросток или младший школьник зачастую не понимает, к чему может привести подобный шаг. Это делает детей особенно уязвимой категорией пользователей, — добавил депутат. — После получения кода преступники получают полный доступ к аккаунтам жертвы в соцсетях или мессенджерах. Последствия могут быть тяжелыми: рассылка мошеннических сообщений от имени владельца аккаунта, а иногда и финансовые потери семьи. Такие инциденты бьют по психологическому состоянию ребенка, вызывая страх и чувство вины».

Он пояснил, что для защиты детей важна профилактика, а родители должны объяснять простыми словами, что настоящая администрация игр никогда не общается через звонки и не просит показывать экран. Немкин указал, что нужно учить ребенка вовремя прекращать подозрительный разговор и сразу рассказывать взрослым о странных просьбах.