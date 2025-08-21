Советы психолога для родителей застенчивого или активного ребенка

Поступление в первый класс — событие, которое меняет жизнь не только ребенка, но и всей семьи. Даже если малыш посещал детский сад, школа предъявляет к нему новые требования, а значит — и новые вызовы для психики. У каждого первоклашки свой характер: кто-то застенчив и боится общения, другой чересчур активен, а кто-то переживает каждую мелочь и тревожится заранее. Родителям важно понимать эти особенности и помогать ребенку пройти адаптацию без лишнего стресса. Психолог Радмила Бакирова дала советы для родителей детей с разными темпераментами.

Если ребенок застенчив

Застенчивые дети могут испытывать трудности в знакомстве с одноклассниками и боязнь отвечать у доски. Родителям стоит заранее обсуждать с ними будущие школьные ситуации в формате игры, чтобы ребенок чувствовал себя увереннее.

«Важно хвалить его за малейшие успехи в общении, укрепляя веру в себя. Не стоит сравнивать с более общительными детьми, это только усиливает замкнутость. Терпеливая поддержка и мягкая похвала помогут застенчивому первокласснику раскрыться», — объясняет эксперт.

Если ребенок чрезмерно активен

Активные дети часто испытывают трудности с усидчивостью и дисциплиной. Родителям полезно выстраивать четкий режим дня, чтобы ребенок понимал, когда можно играть, а когда — заниматься делом. Хорошо работает включение физических упражнений в повседневный ритм, чтобы выплеснуть энергию. Правильное распределение активности помогает маленькому человеку быть собраннее.

Если ребенок тревожный

Тревожные дети боятся ошибок и критики, и это особенно ярко проявляется в школе. Родителям стоит внушать мысль, что ошибки — это нормально и на них учатся. Полезно вместе проигрывать возможные школьные ситуации, чтобы снизить уровень неизвестности.

«Важно исключить дома резкие наказания и сравнения, создавая атмосферу безопасности. Чем спокойнее поддержка семьи, тем увереннее чувствует себя тревожный ребенок», — подчеркивает психолог.

Общие правила адаптации

Независимо от темперамента, первокласснику нужен четкий режим сна, питания и отдыха. Школа требует много сил, и ребёнку важно восстановление, чтобы снизить нагрузку на нервную систему. Хорошо помогают семейные ритуалы — совместный ужин, вечерние разговоры, чтение перед сном. Это создает у ребенка ощущение стабильности и эмоционального тыла. Когда дома спокойно, детям проще справляться с трудностями в школе.

Поддержка и контакт с учителем

Учитель — ключевая фигура в жизни первоклассника, и родители должны поддерживать с ним контакт. Стоит обсуждать особенности ребенка и просить мягко учитывать их на уроках. Родитель не должен перекладывать ответственность на школу, а быть партнером педагога. Важно показывать ребенку, что учитель — союзник, а не строгий контролер.