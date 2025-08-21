Как научить детей управлять деньгами

Психолог призывает обучать детей финансовой грамотности с трех лет, играя с ними в магазин. При этом важно объяснять, что деньги не берутся из ниоткуда - их зарабатывают. Так у ребенка сформируется ответственное отношение к труду.

В пятилетнем возрасте ребятам нужно обосновать разницу между необходимыми и желаемыми тратами. По мере взросления можно награждать за работу, не входящую в его обязанности, - например, за мытье автомобиля.

Также специалист рекомендует родителям ставить общие финансовые цели и давать детям возможность самостоятельно распоряжаться деньгами. Еще она призывает не делать из них инструмент для манипуляций.

Преподаватель же считает, что детей нужно приучать к финансовой грамотности с появлением личной банковской карты. Важно объяснить ему принципы ее использования, а также рассказать про механизмы мошенничества, передает "Тульская служба новостей".

