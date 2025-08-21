Родителям первоклассников дали советы по обустройству детской

Комнату будущих первоклассников необходимо подготовить заранее, заявила дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова. Советы по обустройству детской к учебному году она дала родителям будущих школьников в разговоре с «Лентой.ру».

«Обязательно выделите в комнате отдельную зону для учебы с удобным столом, эргономичным креслом, местами хранения в быстром доступе. Лучше расположить ее у окна, чтобы было больше естественного света», — рекомендовала дизайнер.

Кроме того, стоит предусмотреть дополнительное освещение (настольная лампа, яркая потолочная лампа, а также ночник для вечернего чтения ребенка). Также в комнате стоит выделить и зону для отдыха, где ребенок сможет читать, играть, заниматься любимыми хобби, добавила Кузнецова.

Кроме того, по ее словам, важно уделить внимание цветовой гамме и декору пространства детской. Основными для комнаты ребенка надо выбирать спокойные оттенки: для стен и крупных предметов мебели — нейтральные или пастельные цвета, которые не будут отвлекать и утомлять, а в качестве акцентов можно интегрировать яркие детали — постеры, домашний текстиль, аксессуары.

«Обязательно декорируйте комнату с учетом индивидуальных интересов ребенка. Комната должна быть отражением его характера, личных предпочтений», — добавила дизайнер.

Ранее доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов заявил, что использование канцелярских маркеров может быть связано с головными болями и тошнотой. По его словам, некачественные канцелярские принадлежности могут содержать в составе чернил вредные химические вещества, такие как толуол, ксилол и бензол.