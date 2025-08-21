Как помочь ребенку привыкнуть к новому коллективу

Переход в новый класс — это всегда волнительно. Незнакомые лица, традиции и правила могут вызвать у ребенка беспокойство. Психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Светлана Трубачева в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, как помочь ребенку адаптироваться и стать частью нового коллектива.

Полезно заранее собрать информацию о новой школе

Это поможет снизить у ребенка волнение, уверена эксперт. Первым делом стоит сходить на экскурсию: познакомиться с классным руководителем, посмотреть расположение кабинетов. В знакомом помещении проще ориентироваться, а значит, меньше страхов в первые дни учебы — не заблудиться и не попасть в неловкую ситуацию. Знакомство с учителем тоже придает уверенности: «здесь есть тот, кого я уже знаю». Можно попросить педагога рассказать о классе, ребятах и их увлечениях, показать фотографии с мероприятий. Даже простая информация об именах одноклассников помогает уменьшить волнение при встрече.

«Если ребенок знает, что ему бывает сложно справиться с волнением, то стоит заранее освоить техники самопомощи — например, простые дыхательные упражнения: посчитать про себя до 10, медленно вдохнуть, задержать дыхание, медленно выдохнуть. Главное, помнить, что тревога в такой ситуации — естественная реакция организма. А вот беспокойство по поводу ее возможных проявлений — покраснение кожи, потоотделения — лишь усиливает их», — отметила Трубачева.

Можно придумать вместе выходы из сложных ситуаций

Важно, чтобы ребенок мог проговорить свои страхи и опасения с близким человеком, а также заранее придумать и даже разыграть возможные выходы из различных ситуаций. В игровой форме легко изменить принятое решение, если результат не устраивает. Можно «отмотать» события назад, попробовать другой вариант. Такая тренировка поможет выбрать верную стратегию поведения в реальной ситуации.

Важны также поведение и внешний вид ребенка

В первый день в новом классе особенно значим позитивный настрой. Как бы трудно ни было сделать первый шаг, улыбка и дружелюбие помогут сгладить неловкости периода знакомства.

Одежда должна быть опрятной, соответствовать дресс-коду, принятому в школе. При этом важно, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, уверенно в школьной одежде. Обсудите и примерьте одежду заранее, чтобы утром 1 сентября не возникла необходимость переживать из-за мятой рубашки или любимой юбки, которая за лето неожиданно стала мала.

Не нужно заставлять ребенка дружить со всеми

Новый класс — это всего лишь еще одна частица большого мира. А значит, возможность завести новые интересные знакомства. Но не стоит ставить цель подружиться сразу со всеми, подчеркнула специалист.

«Для начала достаточно сделать пребывание в кругу одноклассников комфортным. А если кто-то из них впоследствии станет близким другом — отлично, план перевыполнен! При этом торопиться не нужно: первое впечатление может оказаться ошибочным под влиянием эмоций. Объясните ребенку, что не стоит слишком стараться понравиться всем с первого дня или демонстрировать разочарование. Важно дать время и себе, и коллективу присмотреться друг к другу. А участие во внеурочных мероприятиях в неформальной обстановке ускорит этот процесс», — рассказала Трубачева.

Стоит поддерживать старые контакты и делиться опытом

Пока идет период адаптации, ребенку важно поддерживать контакт с друзьями из прошлой школы или прежнего места жительства. Это укрепляет уверенность и помогает справиться с чувством изолированности. Сделать это можно и с помощью онлайн общения, если друзья живут далеко, а можно устроить встречу, где дети поделятся друг с другом впечатлениями о начале года.

Родителям полезно делиться с ребенком собственным опытом. Ведь каждый взрослый когда-то был «новеньким». Расскажите, что помогло вам влиться в коллектив, а что оказалось неудачным.

«Главное помнить: каждый ребенок уникален, и то, что работает для одного, может не подойти другому. Будьте особенно внимательны к его потребностям и чувствам. Новый опыт дается гораздо легче, когда рядом есть поддержка близких», — заключила Трубачева.

Найти общий язык с ребенком и узнать принципы эффективного общения можно на открытых лекциях психологов. Они пройдут в 51 обновленной московской школе с 25 по 30 августа. Специалисты также поговорят с родителями о доверии и границах, мотивации и успехе, счастье и семейных традициях. Регистрация открыта онлайн.

Кроме того, с 25 по 30 августа в обновленных школах столицы впервые пройдут дни открытых дверей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Информирование столичных учащихся и их родителей о психологических подходах к конструктивному общению, самореализации и проведению досуга способствует укреплению семейных отношений и повышению уровня самооценки и эффективности ребенка, а также соответствует целям проекта «Мы вместе» национального проекта «Молодежь и дети».

