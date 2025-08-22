Нейробиологи выяснили, почему бесполезно наказывать детей

Наказание используется для того, чтобы закреплять социальные нормы и показывать, какие действия неприемлемы. Однако одно и то же наказание воспринимается людьми по-разному: одни видят в нем справедливость, другие — злоупотребление властью, и его воспитательный эффект может быть утрачен.

Исследователи из Института Макговерна разработали вычислительную модель, которая объясняет, как люди учатся на наказании, учитывая не только само действие, но и личные убеждения о власти и справедливости. Результаты опубликованы в журнале PNAS.

«Ключевая идея модели в том, что люди одновременно оценивают, насколько серьезно было нарушение правила, и кто именно применил наказание», — говорит Ребекка Сакс, профессор мозга и когнитивных наук, возглавлявшая исследование.

Модель учитывает, что разные наблюдатели делают разные выводы о том, что произошло. Например, ребенок, отправленный в угол после укуса брата, может расценить наказание как несправедливое, если ребенок считал свой поступок оправданным, а родитель видит в наказании урок и способ научить ребенка.

Чтобы проверить гипотезу, исследователи создали сценарии в воображаемых деревнях, где власти наказывали людей за действия, не имеющие прямого аналога в реальной жизни. Участники оценивали: насколько авторитет заботится о справедливости, эгоистичен ли он, есть ли предвзятость к наказанному, и насколько неправомерно действие. Сначала фиксировались их исходные убеждения, затем — реакции после наблюдения наказания.

«Мы могли контролировать, что участники знали о мотивах власти и серьезности нарушения, чтобы изучить, как это влияет на их интерпретацию», — объясняет аспирант Сетайеш Радкани.

Модель рассматривает наказание как действие власти и оценивает, какой вред оно причиняет, какие ресурсы требует и насколько соответствует серьезности нарушения. С ее помощью удалось предсказать, как люди будут реагировать на разные наказания, показывая, что мозг думает примерно так же — строит «мысленные модели» действий и их последствий.

«Важно учитывать оба аспекта, иначе невозможно понять, как люди воспринимают наказание», — добавляет Сакс.

Результаты показали, что исходные убеждения сильно влияют на интерпретацию наказаний. Если наблюдатель считает, что наказание справедливо и пропорционально, он учится на нем, делает из этого выводы и доверяет власти или родителям. Но если человек думает, что наказание слишком суровое или мотивировано личной выгодой власти, он будет скептически относиться к авторитету, и урок не усвоится.

«Когда группа людей с разными убеждениями получает одни и те же доказательства, навряд ли придут к общему мнению, даже если все ведут себя рационально», — говорит Сакс.

Эта закономерность объясняет, почему одно и то же действие может одновременно усиливать противоположные точки зрения. Суровое наказание у некоторых людей вызывает уважение к власти, а у других — недоверие, из-за чего мнения о справедливости продолжают расходиться и усиливают разногласия между группами.

«Если убеждения сильны в другую сторону, очень трудно наказать и при этом поддерживать веру в справедливость», — отмечает Сакс.

Исследователи рекомендуют делать действия властей пропорциональными нарушению и демонстрировать заботу о долгосрочных последствиях, чтобы наказание воспринималось как педагогическое, а не как проявление произвола.