Сенатор оценил идею введения в школе модуля по развитию речи

Вводить в школе отдельный модуль по развитию устной речи нецелесообразно, в программе уже есть предметы "Русский язык" и "Литература". Такое мнение выразила член комиссии Парламентского собрания Беларуси и России по науке и образованию, сенатор Наталия Косихина в беседе с ТАСС.

Депутаты думской фракции "Новые люди" во главе с Анной Скрозниковой ранее направили письмо на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова с просьбой рассмотреть возможность внедрения в школах в качестве элемента дополнительного образования или внеурочной деятельности специального образовательного модуля, направленного на развитие устной речи и навыков аргументации.

«Предложение о введении в школах в рамках внеурочной деятельности модуля по развитию устной речи, безусловно, имеет определенные положительные стороны. <...> Однако я считаю, что вводить отдельный модуль для этого нецелесообразно. В школьной программе уже есть предметы "Русский язык" и "Литература", где в рамках изучения грамматики, стилистики и анализа художественных текстов уделяется достаточно внимания развитию устной речи»‎, — сказала Косихина.

При этом она отметила, что навыки грамотной и убедительной речи важны для успешной социализации и профессиональной реализации будущих выпускников.