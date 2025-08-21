Диетолог дал рекомендации по составлению рациона для школьников

Он должен включать белки, жиры, сложные углеводы, овощи и фрукты.

«Вполне приличными и вкусными» блюдами могут стать запеканки, яйца, тефтели, котлеты и гречка.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соломатина.

«В идеале туда должны входить белки такие, которые легко усваиваются. А это молочные белки, то есть это запеканки из творога, сырники. Либо просто творог. Различные кисломолочные продукты: простокваша, йогурты. Всё это должно быть натуральным, конечно же. Туда входят яйца, рыба. С рыбой тут вопросы, поскольку она часто вызывает аллергию. Птица, можно нежирную говядину, но это в основном больше в виде тефтелей, котлет для того, чтобы легче усваивалось. Туда должны входить гарниры. Сложные углеводы, такие как гречка. Овощи, они могут быть тушёные, сырые. Могут входить туда ягоды, фрукты. Жиры должны быть, это может быть кусочек сливочного масла. Нужно выбирать из тех продуктов, из которых можно собрать бюджетное питание, но в то же время эти продукты должны быть полезными. Из этого можно сделать вполне приличные, вкусные блюда».

Ранее в Госдуму внесли проект о бесплатном двухразовом питании школьников.

Реализация инициативы на федеральном уровне станет важным шагом к обеспечению здоровья детей, заявил первый зампред комитета по контролю Дмитрий Гусев.

В интервью ТАСС он напомнил, что в стране насчитывается более 18 млн школьников, многие из которых имеют хронические заболевания. Одна из причин — отсутствие регулярных приёмов пищи.

Бесплатное горячее питание в школах один раз в день предоставляется ученикам с 1 по 4 классы, а также детям из многодетных семей, сиротам и учащимся с ограниченными возможностями здоровья.