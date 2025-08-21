Сколько родителей планируют пойти на линейку 1 сентября

В России 59% работающих родителей хотят присутствовать на праздничных линейках в школах своих детей 1 сентября. При этом чуть более трети планируют взять отгул на этот день, а 23% придут на работу с опозданием, свидетельствуют результаты совместного исследования ТАСС и сервиса по поиску работы SuperJob.

© РИА Новости

«36% работающих родителей школьников планируют взять выходной, отгул или отпуск 1 сентября, чтобы проводить ребенка в школу. Причем женщины чаще мужчин готовы посвятить этот день детям (41% против 32% соответственно). Еще 23% придут на работу с опозданием, после посещения праздничных линеек. За шесть лет число работающих родителей, которые хотят присутствовать на торжественных мероприятиях <...>, максимально (59%)»‎, — говорится в итогах исследования.

В результатах опроса также сказано, что работодатели реже, чем в 2024 году, предоставляют работникам возможность сопровождать детей в школу в первый учебный день. Опрос HR-специалистов показал, что лишь 18% компаний официально предоставляют выходной 1 сентября родителям школьников, еще 21% работодателей делает это неофициально. В 2024 году эти показатели составляли 18% и 24% соответственно.

Аналитики отметили, что традиция дарить подарки детям сотрудников тоже пока не стала массовой: только 2% компаний вручают их всем школьникам, а 10% - исключительно первоклассникам. Чаще всего речь идет о наборах канцелярских принадлежностей.

Опрос проводился в 368 населенных пунктах всех округов России с 4 по 19 августа 2025 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. родителей школьников, имеющих постоянную работу.