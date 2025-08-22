Как по детскому рисунку определить психологические проблемы ребенка

По детскому рисунку при наличии хороших навыков можно выявить психологические проблемы и даже заболевания. Одним из показателей может быть сила нажима карандаша, рассказал «Газете.Ru» профессор кафедры детской и семейной психотерапии факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ Александр Венгер.

Психологи, имеющие достаточные навыки (полученные в результате специального обучения) и достаточный опыт интерпретации рисунков, справляются с анализом хорошо. Но такой анализ дает лишь ориентировочную, недостаточно надежную оценку психологических особенностей человека. Он предназначен для быстрого выявления проблемных областей, требующих дальнейшего детального изучения, а не для окончательных выводов.

«Особенности выражения лица – слишком субъективный признак. Оценка рисунка основана на других, более однозначных признаках. Однако и они лишь относительно однозначны. Например, один из важных показателей – сила нажима на карандаш. Но слабый нажим может быть следствием разных психологических и/или физиологических причин: мышечной слабости вследствие какого-либо заболевания, ситуативной усталости, стойкого переутомления, общего упадка сил, ярко выраженной неуверенности в себе, очень низкой оценки своих художественных возможностей, робости, стеснительности, нежелания раскрыть свой внутренний мир перед психологом или привычки делать первоначальный набросок легкой линией, которую легко стереть (у много рисующего человека, художника)», – объяснил психолог.

Чтобы выбрать тот или иной вариант интерпретации, необходимо сопоставить этот признак с другими особенностями рисунка, результатами выполнения других тестов, данными беседы с клиентом (если это ребенок, – то с его родителями).