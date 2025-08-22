Психолог рассказала, как настроить ребенка на учебный лад

До начала нового учебного года остается чуть больше недели. С понедельника, 1 сентября, ребята сядут за парты. Многие родители и ученики, помимо приятного шопинга, усиленно пытаются наверстать упущенное ребятами за лето, заставляя читать, вспоминать правила, формулы и законы… Нужно ли это? Как готовиться к школе правильно, рассказала читателям "РГ" педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Любовь Егорова.

Как за неделю до школы наверстать упущенное: десятки авторов по литературе, повторение правил, упражнения по большинству предметов, которые на лето задают учителя?

Любовь Егорова: Многих родителей удивит, но у ребенка должно быть время, когда он отдыхает от домашних заданий, от серьезных занятий и уроков в школе. В летний период не нужно напрягать ребенка, чтобы он решал примеры по математике, учил правила по-русскому или прочим предметам. Если, конечно, он сам этого не хочет. Для всех детей - летние каникулы и каникулы вообще, даются для того, чтобы он отдыхал. Но отдыхал правильно. Не бродил бесцельно по улицам и не сидел с телефоном. Родители должны позаботиться о его правильном досуге, причем лучше, если этот досуг будет совместным. Это могут быть походы и путешествия, просмотры спектаклей или кино, совместная рыбалка, настольные игры, какие-то поделки… Все, что может принести радость, пользу в плане развития, общения или спортивной закалки. Если ребенок категорически не читает, можно вместе обсудить, какие книги из им уже прочитанных в школе больше понравились. И выбрать совместно интересную для него книгу. Можно из чтения сделать семейную традицию. Например, читать вслух по ролям или читать по очереди. Но, помните, если ребенок видит, что его родители или друзья не читают, он в руки книгу не возьмет.

И все же что делать с тревогой детей и родителей?

Любовь Егорова: Здесь речь, скорей всего не столько о детях, сколько о родителях. Родителям нужно подготовиться самим. Это можно назвать вирусной историей. Папы и мамы начинают сами испытывать тревогу, их нервозность передается детям. Остро это чувствуют ученики начальной школы, первоклассники. Был отмечен такой факт: когда мы готовили Московский психологический лекторий, мы опрашивали дошколят, у которых есть старшие браться и сестры. Так вот, на вопрос: "Хотите ли вы пойти в школу?" ребята отвечали: "Я не знаю, наверно, не хочу. Старшие брат или сестра говорят, что там надо делать уроки". При этом большинству ребят, которые в первый раз идут в школу, все интересно, они хотят увидеть что-то новое. Поэтому, в первую очередь, родителям и старшим членам семьи нужно морально подготовиться к школе: самим успокоиться, успокоить детей. Тут действует правило самолета: сначала надень маску на себя, а потом на ребенка. Особенно важно убрать тревогу родителям первоклассников.

А как это сделать?

Любовь Егорова: Не снижать мотивацию, не настраивать, что школа - это плохо. В первую очередь, школа - это интересною. Это не только про новые знания, да и про знания вообще, это про интересные кружки, общение с ребятами, экскурсии, прогулки и многое другое. Важно эмоционально подготовиться. Если у ребенка уже есть некий страх перед школой, то рассказать ему какие-то интересные истории из своей школьной жизни, вспомнить забавные моменты, то, что может настроить на позитив.

А что делать тем, у кого не получается? Например, есть собственный негативный опыт?

Любовь Егорова: Можно посмотреть вместе фотографии школьных лет, вспомнить совместные походы в музеи, театры, переменки. Если есть сильное напряжение, беспокойство, можно обсудить учебный процесс и его детали с учителем ребенка. Чем больше подробной информации, тем выше ощущение контроля ситуации. Если есть волнение, что не получится все успевать, то можно напомнить себе, что домашние задания не такие сложные в начальной школе. Справиться со стрессом поможет совместная подготовка к школе: покупка формы, канцтоваров с учетом мнения ребенка. Важно предоставить ему самому выбрать ручки, карандаши, пеналы или рюкзак, которыми он будет пользоваться. Если сильно волнуешься, стоит сходить к специалисту на консультацию.

И самый важный совет - помощь в организации дня. Это не только касается малышей, но и подростков. Летом почти все дети поздно встают. Надо мягко подготовить ребенка к новому режиму. Ложиться чуть раньше, раньше вставать. И так, не директивным методом, а постепенно дойти до привычного для учебного года режима. А если есть какие-то вопросы, обсудить это с учителем, школьным психологом или обратиться в Городской психолого-педагогический центр за бесплатной консультацией. Запись в Центр осуществляется на портале мос.ру.