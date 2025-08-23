Могут ли отстранить от уроков из-за отсутствия формы

Школа не может отказать ученику в посещении занятий только из-за отсутствия формы установленного образца, если его одежда аккуратная и соответствует нормам делового стиля. Об этом рассказала член Союза юристов-блогеров Ольга Ошкина.

По словам специалиста, закон «Об образовании» предусматривает, что требования к одежде учащихся, включая цвет, фасон, знаки отличия и правила ношения, каждая школа вправе устанавливать самостоятельно. При этом необходимо учитывать мнение совета родителей, совета обучающихся и представительного органа работников.

Юрист напомнила, что школьная одежда в государственных и муниципальных учреждениях должна носить светский характер и соответствовать принятым в обществе нормам делового стиля. При этом школа имеет право закрепить понятие «допустимого делового стиля», но не может обязать родителей приобретать форму у конкретного поставщика.

Ошкина отметила, что родители могут подать заявление директору с отказом от обязательного ношения формы, и руководство обязано его рассмотреть. На практике недопуск ребенка в школу без установленной формы встречается крайне редко. Если же подобная ситуация произойдет, юрист советует зафиксировать нарушение и направить жалобу на действия администрации, передает РИА Новости.

В 2025 году стартовый набор одежды в школу обойдется родителям в 16–23 тысячи рублей в зависимости от возраста и пола ребенка, сообщили аналитики. Эксперты объяснили, как не потратить лишнего, купив все необходимое.