Как родителям выдержать детские возрастные кризисы

Еще вчера улыбающийся «однолетка» «вдруг» сегодня все кидает, истошно орет, на все говорит (или показывает) «нет». Двухлетний сын (или дочь) начал ревновать и колотить всех? В возрасте трех лет обижается на все «нет», которые вы говорите? А в 7 начал кривляться, непонятно себя ведет, а то и вовсе может быть агрессивным? Что ж, «поздравляю» — это детские возрастные кризисы. Но не все так страшно, конечно.

Как пережить и выжить родителям в эти очень непростые моменты жизни с маленькими детьми (про подростков мы поговорим отдельно), мне рассказал Крашенинников Евгений Евгеньевич, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова.

Крашенинников Евгений Евгеньевич, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова (фото предоставлено Е. Крашенинниковым)

Евгений Евгеньевич, есть ли вообще какая-то последовательность этих самых детских возрастных кризисов? Например, я читала, что есть кризис новорожденности, одного года (младенчества), 3-х лет (раннего возраста) и 7-ми лет (детства). Это так? Что происходит в эти периоды с маленькими детьми?

Как обычно, начинать лучше всего с разъяснения терминов. Во-первых, психология часто пользуется словами обыденного языка. Но психология — наука, и, как и любая наука описывает то, что скрыто от непрофессионального наблюдения. Значит, для обозначения этих новых явлений нужны и новые термины. Но если физик может спокойно употреблять слово «квазары», не заботясь о том, чтобы его поняла широкая публика – ему важно лишь понимание специалистов, то психология находится в иной ситуации. Психология направлена на практическую помощь конкретным людям, и, значит, надо, чтобы эти люди к психологу пришли. Но для этого они должны хоть как-то понимать, что он говорит. И психологи начинают использовать слова, которые уже есть в языке и несущие некие внешне похожие смыслы. Так произошло и со словом «кризис». Для людей кризис — нечто плохое. Кризис в экономике, кризис семейных отношений. И трудности детского поведения тоже обозначаются словом «кризис». А для психолога чуть тоньше: эти внешние трудности, очень осложняющие жизнь взрослым — да и ребенку тоже, являются не только нормальными (то есть все через них проходят), но еще и нужными, полезными, необходимыми. Поэтому в возрастной психологии слово «кризис» обычно употребляется вместе с другим словом: кризис развития. Не кризис поведения, например, или кризис детско-родительских отношений в семилетнем возрасте — тогда бы речь шла именно о банальных трудностях, а кризис развития. Развитие любого организма, любой системы — это преодоление кризисов, когда внутри старых форм вызревают новые, а система ещё не готова к их реализации. Так и у ребенка: он уже ощущает свою самостоятельность, а способов ее эффективной реализации у него нет, и взрослые ему продолжают не доверять. Вот и кризис! Но если его нет, то что это означает? А то, что ребенок так и остался несамостоятельным — то есть, не развивается. Поэтому психологи к кризисам относятся позитивно: раз настал кризис, то все идет как надо! Если в год начал ходить, то неизбежны новые проблемы; если в три года начал осознавать себя как отдельную единицу, то родители могут за этим не успеть — ведь он же такой еще беспомощный; ну а в семь лет вся жизнь ребенка меняется. И вопрос не в том, как взрослым пережить этот период, а в том, как ребенку помочь эти кризисы прожить максимально продуктивно. То есть, я предлагаю родителям переключить сознание в сторону размышлений о ребенке в период кризиса, а не о нас самих и наших трудностях. И второй важный момент: так как душа ребенка — самое сложное, что есть в мире (сложнее структуры двааминотриметилпентановой кислоты и всякой другой гиппопотомонстросескипедалофобии), то и у психологов есть различающиеся представления о том, что в разных возрастах является самым важным для ребенка. И классификация кризисов, которую вы упомянули — лишь одна из возможных. Но всегда, когда говорится о кризисе, речь идет о перестройке психологических процессов у человека; а это означает, что ему сейчас трудно — труднее, чем взрослым, находящимся рядом. Поэтому главный и очень простой совет родителям, которые с каким-либо из детских кризисов столкнулись: быть очень внимательными и терпеливыми.

Кстати, а можно ли понять, что это вот кризис начался, а не действительно какой-то временный «финт» малыша (ну, может, он и правда так захотел эту игрушку в магазине, что решил побиться на полу в истерике. Дважды. Трижды. Ладно, периодически)?

Это очень точный вопрос. Потому что ту же избалованность или, наоборот, заброшенность ребенка с его последующими буйными способами привлечения к себе внимания можно назвать кризисом в житейском понимании, но тут проблема будет не в ребенке, а во взрослых, и решаться она должна с помощью семейной психотерапии или консультаций с духовником. А вот если какая-то кажущаяся деструктивной форма поведения начинает достаточно неожиданно появляться регулярно в одинаковых формах и в тех ситуациях, когда раньше все было по-другому, то есть повод задуматься о том, как теперь изменить свое собственное поведение, чтобы помочь ребенку. Понятно, что в кратком разговоре нельзя изложить учебник психологии, поэтому я приведу один пример, да и к тому же не блещущий оригинальностью, но зато широко известный. Многие знают о кризе трех лет, который характеризуется формулой «Я сам!» Если у ребенка сформировалось доверие к окружающему миру, то он не боится пробовать свои силы. Но при этом, разумеется, у него многое не получается или получается плохо: он несет тарелку в раковину — как взрослый, но роняет ее и разбивает; он сам пробует застегнуть пуговицы с мелкими петельками, но делает это долго — а родители волнуются, так как опаздывают — и ладно бы на новогоднее представление, но ведь и на самолет в Адисс-Абебу. И тогда они сами начинают застегивать эту злосчастную рубашку, а ребенок вырывается и, рыдая, кричит (да-да: вот тут он и кричит то самое! Я сам!»), а родители думают, какой несносный ребенок. А если бы они внимательно наблюдали за его развитием (помните первый совет? — внимание!) и, зная о том, что ему сейчас важно пробовать новые действия, начали бы собираться на пятнадцать минут раньше, терпеливо ожидая, пока он справится с непростой задачей (тут вспоминаем и второй совет: терпение!), то и проблем не было бы. Кризис был бы, изменения в жизни он приносил бы, но не в виде споров, криков, скандалов, слез и истерик, а в виде планирования поведения с учетом новой реальности детской жизни.

Сколько может длиться кризис? Иногда такого наслушаешься, что кажется, будто у детей один кризис плавно перетекает во второй, второй в третий…. И так до совершеннолетия ребеночка.

Кризис — это не мгновение, а процесс изменения психологии. Если человек развивается, то все это время один кризис будет сменять другой. Обычно возрастными кризисами описывается детское развитие, но психолог Эрик Эриксон считал, что и у взрослых тоже они есть: не кризисы профессионального самоопределения или «седины в бороду», а именно психологического развития, появления новых способностей, закономерных изменений личности. И последний кризис, согласно его классификации, начинается после пятидесяти лет. Это означает, что не только взрослым может быть трудно с ребенком, но и ему с нами. Но если мы свое поведение можем подстроить под него, то он под наше нет. И поэтому ребенку намного сложнее: и свой кризис переживать и наш на себе ощущать. Поэтому к взрослым есть просьба: ну надо все-таки побыть взрослыми — то есть людьми, которые могут быть ответственными за ребенка, а, главное, за себя. И нужно сделать так, чтобы наши возрастные кризисы (я уж не говорю про неприятности на работе, физическую усталость и перипетии общения с родителями мужа) не отражались на ребенке.

Евгений Евгеньевич, а, если всех этих кризисов нет, то что это значит? У ребенка что-то не так с психикой?

Тут мы опять возвращаемся к различию бытового и психологического понимания кризиса. Внешняя сторона кризиса — то, что приводит взрослых в состояния от недоумения («такой послушный мальчик был, а теперь надувает щеки и угрюмо молчит») до бешенства («я ей говорю убрать Барби и ее мужиков в домик, а она их ногами стала распинывать, так что у Кена голова отлетела и кактус с подоконника сбила!») — вот эта внешняя сторона часто создается самими родителями. Родителями, которые продолжают относиться к ребенку как к более маленькому: в три года как к годовалому, в семь как к пятилетнему, к семилетнему, как к малышу, нежно засыпавшему в кресле, так и не дождавшись боя курантов. Если родители с каждым новым возрастом дают ребенку больше разумной свободы, если выделяют зоны ответственности, где он сам себе хозяин (полностью хозяин: повесил на стенку корявую картинку, значит, снимать ее мы не имеем права), если интересуются его жизнью там, где он ждет вопроса, и не лезут туда, где ему нужно одиночество, то кризис будет протекать как обычная жизнь.

Как водится, в эти кризисы тяжело не только малышам, но и всем вокруг. Как, например, в такие моменты вести себя более старшим детям (которым самим-то еще лет 11–12)?

Только один вопрос имеет смысл: что должны делать мы сами? Старшие дети — такие же дети. И предъявлять к ним требования, чтобы они не бесились, наблюдая у младших то, что сами пережили несколько лет назад и о чем уже благополучно забыли, бессмысленно. Поэтому, наблюдая возрастной кризис у младших, надо думать не только о том, как вести себя с ними, но и как вести себя со старшими. И здесь главное, чтобы кризис младших не мешал нормальной жизни старших. Ну давайте вернемся к примеру с застегиванием пуговиц перед полетом в Катманду. Мы же понимаем, что более взрослый ребенок не будет так терпеливо, как мы, относиться к истерике младшего. А если мы начнем собираться на пятнадцать минут раньше, и ему придется эти пятнадцать минут просидеть в меховой куртке в прихожей, обливаясь потом и накапливая злость на брата, родителей, Катманду и мироздание, то лучше Новый год провести дома, а вместо океанского серфинга вылавливать селедку из-под шубы. Но мы же взрослые: мы же можем подумать о том, что так случится, заранее; и мы же можем думать не только об одном ребенке, но и о втором (пятом, седьмом…) одновременно — до того, как возникла проблема. Поэтому ничто не мешает назначить время выхода для каждого разное, а старшему дать поручение (проверить, застегнуты ли чемоданы — и один намеренно не застегнуть), которое он будет выполнять на общую пользу (и гордясь ответственностью!), пока младший вставляет очередную пуговицу в рубашку. Хотя, если родители подумают заранее, то они и кофточку без пуговиц дадут младшему в день отъезда.

Конечно, главный вопрос — как это все пережить родителям, а особенно мамам, которые, как правило, основной «удар» всех этих кризисов принимают на себя (потому что проводят больше времени с детьми)?