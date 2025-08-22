Как поменяется порядок детских медосмотров с 1 сентября

С 1 сентября в России начнут оценивать репродуктивное здоровье детей с шести лет - и мальчиков, и девочек. Об этом сообщили в Госдуме. Новость завирусилась в соцсетях. В родительских чатах - недоумение: не рановато ли показывать шестилеток гинекологу и урологу-андрологу? Внести ясность "РГ" - Неделя попросила директора Российской детской клинической больницы (РДКБ), главного внештатного специалиста детского эндокринолога по ЦФО профессора Елену Петряйкину.

На самом деле, как пояснили "РГ" в Минздраве РФ, осмотр девочек детским гинекологом, а мальчиков - урологом, как и консультация детского эндокринолога во время медосмотра при подготовке шестилеток к школе, утвержден приказом министерства еще от 2017 года. То есть, по сути, детские врачи и раньше контролировали, как развивается ребенок (и, понятно, его репродуктивная система). Просто эта тема не была такой резонансной, как сегодня.

«Все логично и соответствует модели профилактической медицины. Ребенок в шесть лет проходит комплексное обследование, включая и консультации профильных специалистов. И если врачи заметят какие-либо отклонения в развитии, которые в будущем могут повлиять на фертильность, они, конечно же, примут меры», — пояснила профессор Петряйкина.

«Диспансеризация - это реальный инструмент раннего выявления заболеваний, когда у ребенка еще нет никаких симптомов. Важное преимущество - все профилактические осмотры проводятся бесплатно по полису ОМС в поликлинике прикрепления. Для каждой возрастной группы разработан свой комплекс исследований, особенно это актуально для маленьких детей, которым требуется более тщательное медицинское наблюдение», — пояснил "РГ" председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин.

Детей, по правилам, обследуют ежегодно. Но самые широкие, подробные исследования и консультации специалистов приходятся на возраст шесть лет, затем 15, 16 и 17.

Например, по новым правилам шестилеткам перед школой будут проверять не только зрение (как раньше), но и слух. Для этого предусмотрено исследование вызванной отоакустической эмиссии.

Еще одно нововведение - исследование уровня холестерина. Этот анализ проводится детям из группы риска - увы, лишний вес и ожирение все чаще встречаются даже у детсадовцев.

«Профилактические осмотры особенно важны для будущих первоклассников. Резкие изменения в режиме дня, повышенные нагрузки - все это серьезный стресс для организма ребенка. Он может спровоцировать обострение хронических заболеваний или манифестирование скрытых», — объяснил "РГ" заместитель гендиректора страховой медицинской организации "Капитал МС" Антон Устюгов.

Детальный медицинский осмотр перед поступлением в школу также нужен, чтобы определить, к какой группе здоровья относится ребенок.

Делает это врач-педиатр. По итогам всех обследований он принимает решение - всего таких групп пять. Родителям и учителям важно знать, к какой группе отнесен ребенок: от этого зависит допустимый уровень умственной и физической нагрузки.

Вопрос ребром

Могут ли ребенка не принять в школу, если он не прошел медосмотр?

«Некоторые родители отказываются прививать ребенка. При этом ребенок не лишается права ходить в школу (исключение - вакцинация против туберкулеза). Кроме того, могут возникнуть проблемы с физкультурой. Дело в том, что с 2023 года действуют требования, согласно которым школьников допускают до занятий физкультурой на основании заключения медорганизации, выданного по результатам проведенных профилактических медосмотров», — объяснил Антон Устюгов.

В каком возрасте проводят расширенные медосмотры у детей

6 лет

Врачи: педиатр, невролог, хирург, стоматолог, травматолог-ортопед, офтальмолог, оториноларинголог, психиатр детский, акушер-гинеколог (девочки), уролог-андролог (мальчики), детский эндокринолог.

Исследования и анализы

Общий анализ крови, мочи.

УЗИ органов брюшной полости (комплексное).

УЗИ почек.

Эхокардиография, электрокардиография.

Проверка слуха (исследование вызванной отоакустической эмиссии).

Исследование уровня холестерина в крови экспресс-методом с использованием тестполосок (для детей из группы риска).

15 лет

Врачи: педиатр, невролог, хирург, стоматолог, уролог-андролог, акушер-гинеколог, детский эндокринолог, травматолог-ортопед, офтальмолог, оториноларинголог, психиатр детский.

Исследования и анализы

Общий анализ крови, мочи.

УЗИ органов брюшной полости (комплексное).

УЗИ почек.

Электрокардиография.

17 лет

Врачи: педиатр, невролог, детский хирург, стоматолог детский, эндокринолог, травматолог-ортопед, офтальмолог, оториноларинголог, акушер-гинеколог, уролог-андролог, психиатр детский

Исследования и анализы