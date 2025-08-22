В Госдуме объяснили сокращение часов на английский язык

Это изменение не уменьшит общий объём курса.

Нагрузка по предмету будет возрастать у старшеклассников. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала член комитета нижней палаты парламента по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.

«Сокращение часов по английскому языку в 5–7 классах может делаться для того, чтобы при вводе новых предметов, которые сейчас активно обсуждаются и вводятся в школьную программу, им предоставить время. То есть вводится новый предмет, из него выделяется часть, чтобы не было перенагрузки школьников дополнительно, поэтому сокращают часы по определённым предметам. Но это не означает, что сам курс английского языка будет уменьшен. Программы достаточно выверенные, поэтому из 5–7 классов занятия могут быть перенесены в более старшие классы, где нагрузка по английскому языку будет увеличиваться. База уже будет сформирована в 5–7 классах, и ребёнок в более старшем возрасте будет более осознанно подходить к изучению данного предмета. Есть ли риск, что сократится число учителей и им не будет хватать нагрузки? Я в этом сильно сомневаюсь, потому что, ещё раз повторюсь, часы могут быть перенесены в старшие классы. Тогда для учителя английского языка, в принципе, нагрузка будет сохраняться. Риски, конечно, могут быть. Поэтому к этому вопросу надо подойти более чётко».

С 1 сентября в 5–7 классах могут сократить часы английского до двух в неделю. Нововведение может затронуть также испанский, китайский и французский языки.