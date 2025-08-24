Психолог объяснил, как правильно реагировать на оценки ребенка

Виктория Манакова, гештальт-терапевт, психолог сервиса «Ясно», рассказала в беседе с RT, как правильно реагировать на оценки ребёнка в школе.

Прежде всего важно смотреть на общую картину, посоветовала специалист.

«Если ребёнок в целом показывает стабильно хорошие результаты по большинству предметов, ему понятно, что он проходит, он успевает усваивать большую часть материала, то эпизодическая тройка или даже двойка — это ещё не повод бить тревогу. Возможно, он просто устал, отвлёкся, недопонял тему или просто не сложилось с конкретным учителем. Такое случается со всеми. Гораздо важнее обратить внимание на те предметы, по которым у ребёнка регулярно возникают трудности. В этом случае стоит разобраться, в чём причина: пробелы в знаниях, отсутствие интереса, конфликт с учителем или действительно определённый предмет даётся и усваивается хуже», — привела пример специалист.

Кроме того, она отметила, что в школе главное — не оценки, а навык учиться.

«Если мы приобретаем и закрепляем этот навык, то в жизни нам будет гораздо легче работать с информацией: анализировать, структурировать, применять на практике. Это то, что действительно пригодится. Попробуйте задать себе вопрос, помните ли вы всю школьную программу, которую проходили; действительно ли используете все полученные знания? Конечно, ответ будет отрицательным. Поэтому то, чему в действительности учатся дети, — это не зубрёжка фактов и получение хороших оценок, а навык обучаться», — рассказала собеседница RT.

К сожалению, многие родители, движимые желанием видеть в дневнике ребёнка одни пятёрки, начинают чрезмерно контролировать учёбу, лишая его самостоятельности и инициативы, добавила психолог.

«В таком случае стремление к хорошим оценкам, к победам на олимпиадах превращается в самоцель, а учёба — в каторгу. И часто дети, которые воспитывались подобным образом, вырастают тревожными, бояться сделать ошибку, постоянно переживают, как их оценят», — заявила Манакова.

Говоря о том, как правильно реагировать на оценки ребёнка, эксперт пояснила, что важно не игнорировать школьные результаты, ведь они на протяжении многих лет являются важной частью жизни ребёнка.

«Но при этом не стоит и чрезмерно драматизировать, устраивать допросы с пристрастием, осуждать и наказывать за каждую ошибку. Ребёнку нужны поддержка, забота и понимание со стороны родителей независимо от того, какая оценка стоит у него в дневнике. Важно оценивать полную картину и разбираться в реальных причинах успехов и неудач. Возможно, ребёнку нужна помощь в освоении сложной темы, он переутомляется от дополнительных занятий или у него возникли трудности в отношениях с учителем. Во всех этих ситуациях именно родитель несёт ответственность за помощь своему ребёнку», — подчеркнула специалист.

Получается, что так называемая золотая середина, правильная реакция на оценки ребёнка — это не просто похвала или порицание, а прежде всего поддержка, понимание и помощь в осознании и принятии себя, отметила психолог.

