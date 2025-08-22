Как собрать оригинальный и недорогой букет на 1 сентября

В День знаний, 1 сентября, принято дарить учителям цветы. Букет можно заказать заранее, но для этого нужно знать, каким он должен быть. Как собрать красивый букет и не разориться, «Вечерняя Москва» узнала у творческого директора флористического центра, лауреата флористических конкурсов Марины Запорожец.

Как собрать красивый и недорогой букет

Можно собрать недорогой букет для учителя из цветов, которые растут на дачном участке, предложила эксперт. Согласно правилам флористики, нужно составлять букеты из сезонных растений, поэтому можно привезти цветы с дачи, которые цветут в это время. В букет можно включить:

Георгины, астры, розы, гладиолусы, хризантемы, анемоны.

Ветки калины и рябины — эти элементы в букетах очень модные и передадут колорит осенней природы.

Ромашки — собранные цветы перевязать красивой яркой лентой, и получится незабываемая композиция.

«Если у вас нет дачи или на участке не растут цветы, то букет можно купить у бабушек, которые сейчас в большом количестве стоят около метро или на рынках. Они стоят недорого, но простоят очень долго», — посоветовала Запорожец.

Каким не должен быть букет

По мнению флориста, букет для учителя нужно составлять из цветов, которые нравятся вашему ребенку.

«День знаний — это праздник наших детей. Нужно позаботиться не о том, чтобы цветы привели в восторг учителя, а чтобы они понравились школьнику. Этот праздник должен остаться в его воспоминаниях. Не нужно ставить себе задачу — покорить учительницу букетом любой ценой», — считает эксперт.

Ребенку должно быть удобно нести эти цветы в руках, подчеркнула флорист, поэтому:

Букет не должен быть тяжелым и неудобным для школьника.

Не стоит добавлять в композицию гладиолусы, потому что они длинные и их очень тяжело нести.

Букет должен быть маленьким и аккуратным, чтобы, пока ученик идет из дома на линейку, ему не приходилось ставить свой портфель на асфальт и менять руку, в которой он его несет.

Также букет должен быть вам по бюджету, отметила специалист:

«Не стоит тратить на букет для учителя неподъемную сумму. Не нужно лезть из кожи вон и покупать дорогие экзотические цветы. Это совершенно не подходит для 1 сентября».

Как собрать оригинальный букет

Вместо банального букета можно собрать вместе с ребенком оригинальную цветочную композицию. Это совместное творчество запомнится школьнику на долгие годы, уверена флорист. Для этого нужно:

Купить в цветочном магазине небольшую корзинку или коробку.

Там же приобрести флористическую губку, в которую вставляются живые цветы.

Из губки необходимо вырезать часть под размер корзинки и тщательно ее намочить.

А затем просто поставить в нее цветы, как и какие вы захотите вместе с ребенком.

«Для школьника будет невероятно интересно, что он проявил фантазию и своими руками сделал такую красоту для учителя, и он точно запомнит это надолго», — заключила собеседница «ВМ».

