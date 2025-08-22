Директор школы объяснил, почему сокращают часы английского языка

Министерство просвещения России в пятницу, 22 августа, объявило о сокращении учебного времени для изучения английского языка в 5–7-х классах до двух часов в неделю. Директор школы «КвантУм» Оксана Кляпка в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, с чем может быть связано это решение.

«Вероятнее всего, сокращение изучения английского языка до двух часов в неделю для 5–7-х классов связано с введением в школьную учебную программу курса "Основы духовно-нравственной культуры народов России". Учебные часы, которые утверждены, они же не резиновые. Вместить все необходимые предметы в образовательный курс достаточно сложно, поэтому Минпросвещения приняло решение о сокращении уроков английского», — объяснила директор.

Кляпка отметила, что во многих общеобразовательных учреждениях дети изучают другие иностранные языки, иногда сразу несколько.

«При сокращении часов учебную программу по иностранным языкам придется менять. Это в какой-то мере негативно повлияет на знания, которые необходимо будет получить ученикам в рамках школьной программы. При сокращении часов детям придется изучать языки внеурочно с помощью репетиторов, онлайн-школ и дополнительных занятий. Родителям нужно будет дополнительно оплачивать эти занятия, и учебная нагрузка на детей увеличится», — заключила специалист.

Ранее руководитель фракции СРЗП Сергей Миронов сообщил о намерении поднять в Госдуме вопрос об отмене домашних заданий в школах на выходные. По мнению парламентария, это позволит снизить нагрузку на школьников.