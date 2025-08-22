Психолог дал развернутый гайд, как подготовиться к 1 сентября

«Необходимо создавать спокойную и поддерживающую атмосферу. Эмоциональное состояние родителей напрямую влияет на ребенка. Тревога и беспокойство взрослых по поводу начала учебного года неосознанно считываются детьми и могут усилить их собственное напряжение, – сказала газете ВЗГЛЯД практикующий психолог, эксперт по детско-родительским отношениям Надежда Резенова. – Самая распространенная ошибка, которую совершают ежегодно – это начало подготовки к школе 31 августа. Для того, чтобы 1 сентября не стало стрессовым, прошло спокойно и для родителя, и для школьника, подготовку необходимо начинать заранее. Это поможет избежать резкой смены режима. Основная задача этого периода – постепенная адаптация организма и психики ребенка к учебному ритму после длительного летнего отдыха», – говорит Резенова.

© РИА Новости

Родители, продолжает специалист, забывают о том, что на каникулах у ребенка нет никакого четкого расписания, утренних занятий, поэтому его организм отвыкает от ранних подъемов. Чтобы школьнику было легче влиться в учебный ритм, ему необходима корректировка режима дня, а также графика сна. Плавный переход к школьному расписанию следует начинать заранее, ежедневно незначительно смещая время подъема и отхода ко сну. Важно поддерживать единый режим и в выходные дни, поскольку практика «отоспаться на выходных» нарушает формирующийся ритм и не способствует качественной адаптации.

«Далее, необходимо создавать спокойную и поддерживающую атмосферу. Эмоциональное состояние родителей напрямую влияет на ребенка. Тревога и беспокойство взрослых по поводу начала учебного года неосознанно считываются детьми и могут усилить их собственное напряжение. Стоит сохранять спокойное и позитивное отношение к процессу обучения. Полезно снизить избыточную значимость школьных оценок, сместив фокус с результата ("Какую оценку получил?") на процесс и личный опыт ("Что нового узнал?", "Что было самым интересным?", "С кем общался?"). Такой подход формирует у ребенка более здоровое восприятие школы», – делится психолог.

Нередко забывают и о заботе о физическом здоровье и ресурсах организма, продолжает собеседница. В рамках подготовки имеет смысл оценить физическую готовность ребенка к нагрузкам. Можно сдать базовые анализы (например, на уровень ферритина, витамина D, магния), чтобы исключить дефициты нутриентов, которые напрямую влияют на стрессоустойчивость, концентрацию и общее самочувствие. Для детей, проявляющих признаки тревоги, особенно эффективен магний – его можно принимать как в виде добавок, так и в форме расслабляющих ванн с магниевой солью. В случае высокой тревожности у ребенка подобное обследование будет полезно и для родителя.

«Еще необходимо формировать навыки здоровых привычек и ритуалов. За 1-2 недели до начала учебы следует начать вводить правила, которые помогут во время учебного года. Важно ограничить использование гаджетов как минимум за час до сна, заменив их на спокойные ритуалы: чтение, беседы, настольные игры. Для противодействия стрессу эффективны простые дыхательные практики. Сделать их увлекательными помогут игровые формы – надувание мыльных пузырей или воздушных шаров, что тренирует длинный выдох и успокаивает нервную систему», – рассказывает Резенова.

Еще один действенный метод, по словам специалиста, это техника «5-4-3-2-1», помогающая справиться с тревогой в момент ее возникновения через фокусировку на ощущениях. Согласно ей ребенка нужно попросить поочередно назвать, например, сначала пять цветов, которые он видит в комнате, затем потрогать четыре вещи, сосредотачиваясь на своих тактильных ощущениях, далее попросить назвать три запаха, которые он чувствует, после – два звука, которые слышит, и в конце – один вкус, который ощущает.

Редко во время каникул школьники занимаются спортом, выполняют физические упражнения, хотя это также важно для плавной подготовки к школе, подчеркивает психолог. Не следует пренебрегать регулярными физическими нагрузками и прогулками на свежем воздухе, которые являются естественным антистрессом. Даже 10-15 минут доверительного разговора по душам вечером дают ребенку чувство поддержки, защищенности и уверенности, что является лучшей основой для успешной адаптации к школьной жизни.

«И не стоит забывать про укрепление внутренней мотивации и уверенности. Для первоклассников особенно важно формировать не внешнюю (красивый рюкзак, форма), а внутреннюю мотивацию: интерес к новым знаниям, радость от общения с одноклассниками, предвкушение открытий. После школы стоит обсуждать не только учебные успехи, но и эмоциональное состояние школьника, его впечатления и переживания», – заключила специалист.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил завершить подготовку школ и вузов к учебному году до 1 сентября. Данный вопрос он поднял на оперативном совещании с заместителями.