Что нового в перечне обязательных предметов для школы

Минпросвещения РФ определило перечень обязательных школьных предметов на 2026/2027 учебный год.

© РИА Новости

В плане - 17 обязательных предметов. Это закреплено в приказе Минпросвещения № 467. Это "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "Информатика", "История", "Обществознание", "География", "Физика", "Химия", "Биология", "Изобразительное искусство", "Музыка", "Духовно-нравственная культура России", "Труд (технология)", "Физическая культура", "Основы безопасности и защиты Родины".

Еще три предмета учебного плана - "Родной язык (язык народа Российской Федерации) и (или) государственный язык республики Российской Федерации", "Родная литература (литература на языке народа Российской Федерации)" и "Второй иностранный язык" - изучаются только если в школе есть ресурсы, возможности и - главное - желающие. То есть необходимо заявление родителей о том, что ребенок готов изучать, например, немецкий, в дополнение к обязательному английскому.

Вроде все обычно - такое "наполнение" учебного плана привычно и знакомо. Но если присмотреться, окажется, что есть один новый предмет - "Духовно-нравственная культура России".

Подробности "РГ" рассказал руководитель Института содержания и методов обучения им. В.С. Леднева Максим Костенко.

- Исключен из Федеральных государственных образовательных стандартов предмет "Основы духовно-нравственной культуры России", вместо него с сентября 2026 года будет введен предмет "Духовно-нравственная культура России". Это предмет вобрал в себя определенные моменты из курсов истории и обществознания, - пояснил Костенко. - Поэтому есть изменения и в программах этих предметов. Чтобы не было "чехарды" , мы все четко прописали.

Так, изменена программа по истории уже с 1 сентября 2025 года:

5-7 классы переходят на новую программу по истории и изучают ее в объеме 3 часа в неделю (ранее было 2 часа в неделю);

8-11 классы продолжают изучать историю без изменений.

Изменения в программе по обществознанию: