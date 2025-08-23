Опубликованы открытые варианты ЕГЭ-2026

Школьникам стали доступны демонстрационные версии по 15 предметам.

Информация размещена на официальном сайте ФИПИ.

Отмечается, что содержание контрольных материалов приведено в соответствие со школьной программой. По данным Рособрнадзора, изменений в структуре и содержании Единого государственного экзамена в следующем году нет.

Ранее глава ведомства Анзор Музаев сообщил РИА Новости, что ЕГЭ-2026 состоится и не будет отменен.

По данным экспертов, в России вдвое вырос спрос на репетиторов для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по сравнению с прошлым годом. Наиболее востребованы педагоги по русскому языку, математике и английскому языку.