Опубликованы открытые варианты ЕГЭ-2026

Федеральный институт педагогических измерений опубликовал открытые варианты ЕГЭ-2026
Школьникам стали доступны демонстрационные версии по 15 предметам.
Информация размещена на официальном сайте ФИПИ.
Отмечается, что содержание контрольных материалов приведено в соответствие со школьной программой. По данным Рособрнадзора, изменений в структуре и содержании Единого государственного экзамена в следующем году нет.
Ранее глава ведомства Анзор Музаев сообщил РИА Новости, что ЕГЭ-2026 состоится и не будет отменен.
По данным экспертов, в России вдвое вырос спрос на репетиторов для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по сравнению с прошлым годом. Наиболее востребованы педагоги по русскому языку, математике и английскому языку.