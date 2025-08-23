Как студентов собираются проверять на знание традиционных ценностей

НИУ ВШЭ создаст систему оценки принятия студентами традиционных ценностей. Точного определения этого понятия пока не существует, однако ожидается, что разработка такой системы позволит укрепить духовно-нравственный фундамент общества и обеспечить устойчивое развитие образовательной среды. Как мог бы работать подобный инструмент и что можно понимать под определением традиционных ценностей, разбиралась «Вечерняя Москва».

© Вечерняя Москва

Как можно организовать подобный мониторинг

Профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников высказал свое мнение о системе оценки принятия студентами традиционных ценностей.

Недостаточно только социологических опросов, потому что люди могут на словах представлять себя сторонниками традиционных ценностей, а в реальной жизни вести себя наоборот. Необходимо углубленное изучение этих вопросов, — считает профессор.

Он добавил, что если говорить о традиционных ценностях с одними и теми же студентами, то нужно проводить с ними такое занятие несколько раз и смотреть, как изменилось их мнение: чтобы они не просто отвечали на вопросы, а рассказывали о своем отношении к тем или иным ценностям и людям, которые поступают тем или иным образом.

Нужно задавать вопросы: кто в этой ситуации, по вашему мнению, поступил правильно, а кто — нет? Вся группа должна это обсуждать. Так я себе это представляю. Но, возможно, в Высшей школе экономики представляют такой мониторинг совершенно иначе, — добавил собеседник «ВМ».

Синельников поделился своим опытом занятий со студентами, так как читает курсы на темы демографии, семьи, отдельно — браков и разводов. Он обсуждал со студенческими группами семейные проблемы и ситуации, которые часто встречаются в жизни.

Подавляющее большинство людей, когда их спрашивают, что для них важнее всего в жизни, ставят семью либо на первое место, либо на второе — после здоровья. Но какую семью они имеют в виду? Очень многие считают семьей пару без детей, живущую вместе в так называемом гражданском браке, не регистрируя свои отношения, — привел пример профессор.

Разное восприятие

Даже если традиционной ценностью считается только семья с детьми, для многих это семья, в которой есть всего один ребенок.

Кроме того, многие, даже среди социологов и демографов, считают, что совершенно нормальной является семья, в которой нет отца. По их мнению, детям это не вредит. Важно обсуждать это со студентами, — подчеркнул собеседник «ВМ».

В качестве примера он привел еще одну ситуацию. Предположим, что есть обычная, нормальная семья: муж, жена, дети. Он заботится о жене и детях, всех их любит, не пьет, не курит, прилично зарабатывает, не изменяет жене, не бьет ее, помогает по хозяйству, занимается с детьми, гуляет с ними, помогает им готовиться к урокам в школе. С объективной точки зрения, упрекнуть такого мужа не в чем.

Но в какой-то момент жена почувствовала, что она его разлюбила. Достаточная ли это причина для развода с ним или нет? Когда обсуждаешь это со студентами, часто видишь, что во многих случаях большая часть группы считала, что это вполне уважительная причина для развода, — рассказал Синельников.

Это подтверждается данными исследований кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ, согласно которым многие люди считают, что муж имеет моральное право на развод с нелюбимой женой, а жена имеет такое же право на развод с нелюбимым мужем, несмотря на то, что у них есть дети, а нелюбимый супруг ни в чем не виноват.

Эти представления очень глубоко укоренились в нашем обществе. Я считаю, что это несовместимо с традиционными ценностями. Что традиционная ценность — это ценность не просто семьи, а семьи, основанной на законном браке, имеющей нескольких детей, о которых заботятся родители и которые будут помогать родителям, когда вырастут. Что брак, на котором основана эта семья, должен быть прочным, и что он не может быть разрушен по такой причине. Но с этим далеко не все соглашаются, — указал профессор.

Чтобы убедить в этом людей, необходимо расспрашивать их о примерах из жизни: как в дальнейшем сложилась судьба их знакомых, которые приняли решение развестись по таким причинам? Если у них образовалась вторая семья, что с ней было потом, не распалась ли она тоже? Демографы знают, что повторные браки распадаются не реже, чем первые.

Как отразилось на судьбе детей то, что в семье нет отца? Или что на место отца пришел чужой для них человек, который стал их отчимом? Причем не потому, что родной отец плохой, а потому, что матери он почему-то разонравился. Надо обсуждать такие ситуации на нескольких занятиях с одной и той же группой, просить студентов привести такие примеры из жизни их знакомых, — рассказал собеседник «ВМ».

Кто может быть приверженцем традиционных ценностей

Синельников также сослался на исследование Фонда общественного мнения (ФОМ), в котором людей спрашивали, можно ли считать приверженцем традиционных ценностей человека, который принимает за норму те или иные вещи.

И в частности, меня больше всего заинтересовал вот такой вопрос: можно или нельзя считать приверженцем традиционных ценностей эгоиста, который ставит свои собственные интересы выше интересов других людей? Который не считается с интересами своих ближайших родственников, коллег по работе, соседей, жителей своего города, села и так далее, — перечислил профессор.

По его словам, именно эгоизм является главным врагом всех традиционных ценностей. Из-за него часто распадаются семьи. Многие эгоистичные люди и вовсе не хотят создавать семью, чтобы не ограничивать свою личную свободу.

И вот что мы видим по ответам на этот вопрос того же исследования ФОМ, проведенного в августе 2024 года: 22 процента опрошенных считает, что такого человека можно считать сторонником традиционных ценностей. Это значит, что у многих людей само представление об этих ценностях совершенно неправильно, — обратил внимание собеседник «ВМ».

Правда, гораздо больше (65 процентов) респондентов считают, что такой человек не может быть сторонником традиционных ценностей. Еще 13 процентов участников исследования затруднились ответить на этот вопрос.

22 процента — это не большинство, но все-таки довольно значительная группа. Причем это среди всех опрошенных. А если учитывать ответы только молодых людей от 18 до 30 лет, то среди них уже не 22, а 36 процентов, считающих, что эгоист может быть сторонником традиционных ценностей, — подчеркнул Синельников.

По его мнению, необходимо работать с молодежью и пытаться воздействовать на ее мнение не только через занятия, но и с помощью средств массовой информации — прессы, радио, телевидения. Это касается и более старших поколений. Более того, считает профессор, такую работу, которая будет долгой и упорной, нужно начинать уже в школе, в рамках учебного курса «Семьеведение»

Необходимы научные исследования по этому поводу, контроль полученных результатов, учет опыта, полученного в ходе такой работы. Очень нелегко решить эту задачу, но если ее не пытаться даже решить, то возродить традиционные ценности не получится, — резюмировал собеседник «ВМ».

Что такое традиционные ценности

Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, что традиционные ценности — это ориентиры и идеалы, которые формируют социальный и культурный фундамент жизни общества.

Это нравственные принципы, благодаря которым укрепляется единство страны, ее суверенитет, — добавил собеседник «ВМ».

По его словам, залогом существования и процветания России является крепкая семья, что тоже можно отнести к традиционным ценностям. Сейчас рождаемость в стране упала до критического уровня: ее суммарный коэффициент ниже, чем в 90-е годы, и составляет менее 1,4.

Многодетность должна стать нормой. Необходимо популяризировать ценность семьи и рождения детей, усиливать меры поддержки семей с детьми, — считает депутат.

Еще одним важным вопросом в традиционных ценностях являются жизнь и здоровье человека. Ему важно постоянно развиваться, в том числе физически. Со здоровым образом жизни ситуация сегодня улучшается.

По данным Минспорта, 65 процентов молодежи регулярно занимается спортом, а в 2013-м тренировались только 40 процентов. Отрадно наблюдать эти изменения в жизни: большинство друзей моего сына, которому 19 лет, ни разу не пробовали алкоголь. Открытые спортивные площадки, нормативы ГТО, популярность забегов и марафонов — все это работает, — обратил внимание Никитин.

Еще одна необходимая составляющая традиционных ценностей — интеллектуальное развитие. Оно невозможно без должного воспитания и образования.

Необходимо окончательно отказываться от Болонской системы. Большинство россиян со мной согласятся — опросы показывают, что люди хотят возвращения прежней системы обучения, — рассказал депутат.

Еще одним фундаментом российской самобытности он назвал высокую духовность. В это понятие входят любовь к Родине, уважение в семье, преемственность поколений, вера в Бога.

Важно помнить: каждый из нас многое может сделать для родного города и региона. Все составляющие понятия «традиционные ценности» одинаково важны. Их нужно развивать и укреплять с детства. На протяжении веков Россия была и должна оставаться сильной, а ее население — сплоченным, — заключил Никитин.

В 2024 году в Госдуме обсуждали возможность возвращения налога для бездетных семей, как в СССР. По мнению члена комитета Госдумы по обороне Андрея Гурулева, инициатива позволит поддерживать сирот и детские дома. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, повлияет ли это предложение на демографическую ситуацию в стране.