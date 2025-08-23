Омбудсмен дала советы по выбору детских лагерей

Необходимо обратиться в региональное ведомство для получения информации о разрешении на работу учреждения.

Также важно ориентироваться на рекомендации знакомых и проверять сайт организации. Об этом уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан сообщила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Во-первых, нужно ориентироваться на рекомендации своих знакомых и близких. Также необходимо проверить сайт лагеря. Но опять-таки наличие сайта не означает, что лагерь имеет разрешение на деятельность. Также можно позвонить в региональное ведомство, которое имеет реестр всех лагерей, у которых есть разрешение на работу. Конечно, нужно внимательно посмотреть документы, заключается ли договор, есть ли какое-то юридическое лицо. И навести справки о надёжности».

Ранее в Госдуме предложили повысить штраф для нелегальных детских лагерей. Депутаты от фракции ЛДПР считают, что необходимо увеличить взыскание до двух миллионов рублей. Для этого нужно внести изменения в одну из статей КоАП. В настоящее время установлено наказание в виде штрафа в размере до миллиона рублей.