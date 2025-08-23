Какие опасности таит в себе детская песочница

Обычная песочница может таить в себе ряд опасностей: осколки, которыми можно пораниться, либо фекалии животных - источник инфекций. Чтобы игра в песочнице была безопасной, следует соблюдать ряд гигиенических правил. О них рассказала заведующая приемным отделением Российской детской клинической больницы Минздрава России Надежда Попова, ее слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

© Российская Газета

По словам специалиста, в ряде случаев игра в песочнице может грозить травмами (занозами, ушибами) и риском подцепить инфекцию.

"Особую опасность представляют следы жизнедеятельности животных - их фекалии могут быть источником токсоплазмоза, лямблий и орнитоза", - предупреждает Надежда Попова.

Вообще для детей до полутора лет песочница - не лучший вариант, так как в этом возрасте малыши активно пробуют все на вкус, и им может захотеться попробовать и песок. После трех лет ребенок уже способен понимать элементарные правила безопасности, но родительский контроль в этом случае обязателен.

Перед тем, как разрешить ребенку играть в песочнице, надо осмотреть ее на предмет наличия мусора, осколков, следов животных или птиц, рекомендует эксперт.

"Обратите внимание на песок: он не должен быть слишком пыльным или содержать крупные примеси. Идеально, если песочница накрыта, когда не используется", - отмечает она.

Специалист советует объяснить ребенку перед игрой, что песок нельзя есть, бросать или поднимать высоко. При проглатывании небольшого количества сыпучего вещества следует прополоскать рот, при попадании песка в глаза - их необходимо промыть водой.

После игры в песочнице пусть малыш вымоет руки с мылом, а лучше всего - искупать его целиком.