Нужно ли отменять домашние задания для школьников

Отменить домашние задания, учитывая высокую загруженность школьников, предложили в Госдуме. Так что мечты многих учащихся жить без «домашки» могут стать реальностью.

До Дня знаний остался всего один понедельник, и во всех торговых центрах началась традиционная суета. Родители школьников покупают форму, тетради и морально готовятся к тому, что совсем скоро к основной работе прибавится дополнительная — домашние задания детей. Сами дети тоже не слишком горят желанием вернуться в классы, в том числе из-за той же домашки. Так, у дочери моей соседки прошлый учебный год закончился нервным срывом. Девочка готовилась к ОГЭ и не справилась со стрессом и количеством нагрузки.

Вопросом нагрузок в школах давно озаботились в Госдуме. А недавно еще раз на проблему обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Большинство депутатов Государственной думы считают, что школьники перегружены, — написал он в своем телеграм-канале. — В среднем за учебой они проводят по 8–10 часов в день. В этой связи предлагаю обсудить тему, которая звучит среди родителей и профессионального сообщества, — отмена домашних заданий…».

И обсуждение получилось по-настоящему горячим! Родители оставили под постом почти 10 тысяч комментариев, большая часть которых поддерживает инициативу Володина.

Так, одна из мам, Юлия Иванова, обращает внимание на то, что уроки дети делают с родителями. И родители от этого устают не меньше детей:

«Ребенок делает полдня домашнюю работу, это ужас просто! Зачем столько задавать? Ему некогда на секцию сходить, про погулять вообще молчу. И родители после работы должны еще вечер урокам посвятить?».

А читатель канала по имени Михаил считает, что проблема заключается в том, что некоторые учителя хотят подработать за счет домашки:

«Учителя хорошо зарабатывают на репетиторстве, порой дают задания для самостоятельного обучения, а потом свои платные услуги предлагают, — уверен он. — Если полкласса с тройками по предмету, значит, учитель плохо учит! Зато потом за деньги — качественно».

О перегрузке школьников говорят и медики.

Любые дополнительные нагрузки могут быть включены в расписание современного школьника только после выделения 8–10 часов на сон, 3 часов на приемы пищи, 2–3 часов на физическую активность на свежем воздухе в светлое время суток, 2 часов на выполнение домашних заданий и 4–6 часов на посещение учебного учреждения, — в беседе с журналистом «Вечерней Москвы» рассказала Людмила Задорожная, специалист в области ауксологии — науки о росте и развитии детей и подростков. — Соответственно, старшему школьнику без ущерба для здоровья можно планировать около двух часов дополнительных занятий в день. В противном случае возможны нарушения сроков роста и развития.

Но где два часа домашней работы, а где реальность? По мнению родителей, отметившихся в комментариях, дети сидят с уроками до ночи.

«С учетом того, что школьники учатся и в музыкальных школах, художественных, занимаются спортом и танцами, то рабочий день такого ребенка длится до 16 часов в сутки. Нормой стало задавать уроки на понедельник. Суббота — кружки и дополнительные занятия. Воскресенье — уроки на понедельник. Поэтому у многих детей уже давно нет выходных», — пишет москвичка Ольга Володченко.

Впрочем, сами педагоги к инициативе отмены уроков относятся сдержанно. Так, учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 1066 Вера Кириллова считает, что отменять домашнюю работу нельзя.

Она выполняет важнейшую функцию — закрепление материала, развитие самостоятельности и ответственности, — пояснила Кириллова. — Другой вопрос, что с развитием инструментов ИИ большая часть привычных нам форматов домашней работы теряет смысл. Решение задач по математике и русскому можно доверить нейросети, и она с этим прекрасно справится. Остается только переписать все в тетрадь. Зачем тогда обманывать друг друга: учителю делать вид, что он учит, а ребенку — что он учится? Нужно искать другие варианты для самостоятельной работы дома.

Согласен с коллегой и Дмитрий Зеливанский, руководитель учебных проектов в «Новой школе». Он считает, что основная задача обучения — это развитие исследовательского интереса.

Учить нужно меньше, но глубже, — поясняет он свою позицию в беседе с «Вечерней Москвой». — Ребенок должен стремиться сделать работу не для учителя или родителя, а для себя. А значит, для этого уроки должны стать принципиально другими — более творческими и чтобы в процессе поисков собственных путей решения ребенок присваивал знания, делал их «своими».

А для этого, по мнению педагога, нет смысла просто сокращать или ограничивать домашние задания. Их нужно изменить! А чтобы это стало возможным — нужно менять и сам формат школьной учебы, уходя от зубрежки в сторону исследовательской деятельности.

Об этом, к слову, пишут и другие подписчики спикера Госдумы. Многие предлагают взять на вооружение опыт скандинавских стран, где большую часть знаний дети получают в совместных творческих проектах на уроке, а количество домашней работы сведено к минимуму. А кто-то вспоминает о советской модели образования, позволявшей «выращивать» специалистов самого высокого уровня — как «физиков», так и «лириков». Так или иначе, проблема перегрузки школьников действительно существует, и это признают уже не только в родительских чатах, но и «наверху». А значит, вполне возможно, формат обучения будет меняться. И это уже хорошая новость.

