ЭКО: полное руководство для тех, кто мечтает о ребенке

Мечта о ребенке — одна из самых заветных для многих пар. Но что делать, если естественным путем забеременеть не получается? На помощь приходит экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) — современный метод вспомогательных репродуктивных технологий. Что это такое, как проходит протокол и чем грозит здоровью, нам рассказала врач акушер-гинеколог, репродуктолог, врач УЗИ, нутрициолог, к. м. н. Виктория Александрова.

Что такое ЭКО и чем оно отличается от других методов

Это процесс, при котором яйцеклетка женщины оплодотворяется сперматозоидом мужчины вне организма в лабораторных условиях. Полученный эмбрион затем переносится в полость матки женщины, где он должен имплантироваться и развиваться, как при естественной беременности.

«Это метод, который виртуально освоили эмбриологи всего мира для знакомства женских и мужских гамет вне организма женщины, то есть под микроскопом. Но по факту это медицинская помощь парам для лечения бесплодия по ряду причин: заболеваний яичников, матки и вследствие удаления маточных труб у женщин, при снижении параметров спермограммы у мужчин, при невынашивании беременности, а также для исключения патологий эмбриона», — рассказывает эксперт.

В каких случаях рекомендуется ЭКО

Нужно понимать, что ЭКО это крайний шаг лечения бесплодия, когда уже перепробованы различные методики для достижения беременности.

«Врачи обычно ориентируются на возраст женщины, длительность бесплодия, а также показатели гормонов. Подробно изучив историю пары, специалист принимает решение о необходимости проведения ЭКО. Нужно помнить, что впереди женщину ждет беременность, и значит, любое вмешательство для нее должно быть максимально безопасно», — комментирует репродуктолог.

Какие мифы существуют об ЭКО

Не секрет, что процедура ЭКО овеяна множеством мифов, многие из которых не находят подтверждения. По словам специалиста, при правильном подходе врача все страхи со временем рассеиваются.

Виктория:

«Конечно, мне, как к репродуктологу заходят в кабинет с множеством страхов и тревог, боясь, что я начну сразу назначать огромное количество гормонов, и в итоге обязательно случится онкология и будет больной ребенок. Но моя задача в первую очередь помочь женщине стать мамой, а мамы должны быть супер здоровые. Поэтому тщательный контроль состояния женщины, расширенный чек-ап для подготовки к беременности, а также поддержка нутрицевтиками и микроэлементами помогает пациентам почувствовать себя лучше, чем даже в день первого визита. А потом и исчезают страхи насчет последствий ЭКО».

Как проходит подготовка к ЭКО

Успех ЭКО во многом зависит от тщательной подготовки обоих партнеров. Беременность для женщины — это существенная нагрузка на ее организм, поэтому подойти к этому непростому периоду нужно как можно более здоровым. Необходимо вылечить хронические заболевания, инфекции, воспалительные процессы. Важно вести здоровый образ жизни: правильно питаться, отказаться от алкоголя, курения, ограничить кофеин. Также минимизируйте стресс и добавьте в рацион витамины и микроэлементы.

Есть ли риски для здоровья женщины

Среди рисков можно выделить многоплодную беременность, которая возможна при переносе нескольких эмбрионов. Также возможен синдром гиперстимуляции яичников и внематочная беременность. кроме того, не следует исключать, что протокол ЭКО — это значительный стресс для женщины.

«В моей практике за 14 лет работы было разное, но сейчас индивидуальные схемы с щадящей стимуляцией для получения разумного количества яйцеклеток и эмбрионов проходят максимально легко и комфортно. Подключая поддержку витаминами, проводя детоксикацию после стимуляции, используя современные технологии в эмбриологии, врачам достаточно часто удается достигнуть беременности с первой попытки», — рассказывает специалист.

Самое главное — Виктория советует не откладывать материнство на период безвозвратной потери яйцеклеток и истощения организма с формированием дополнительных страшных диагнозов, требующих длительной коррекции.

Сколько попыток ЭКО — это «норма»?

Тема попыток весьма спорная, так как существуют сложные истории женщин, например, после онкологии, после 5 и более потерь беременности, после 7—10 программ ЭКО. Есть и молодые девушки с истощением яичников, низким АМГ без операций, болезней и других проблем.

«Каждый случай уникален, требует глубоких знаний, качественной подготовки к той единственной (по возможности) программе ЭКО, которая станет победной. Ради этого счастья мы работаем и ищем максимально короткий путь к желанной беременности», — поясняет репродуктолог.

Можно ли сделать ЭКО бесплатно по ОМС

Да, сегодня процедуру ЭКО можно провести бесплатно. В России много государственных программ, направленных на повышение демографии, к ним относятся и квоты на ЭКО. Они выделяются ежегодно в федеральных и региональных фондах. Кроме того, существует диспансеризация с возможностью сдать огромное количество анализов бесплатно, а также всевозможные выплаты по беременности, родам и поддержке семей для благополучного материнства.