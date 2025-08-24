Минпросвещения РФ определило перечень обязательных школьных предметов
Минпросвещения РФ определило перечень обязательных школьных предметов для получения основного общего образования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ министерства.
Согласно ему, в план 2026-2027 учебного года войдут следующие обязательные предметы: "Русский язык" и "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "Физика", "Биология", "География", "Химия", "История", "Обществознание", "Информатика", "Изобразительное искусство", "Музыка", "Труд (технология)", а также "Основы безопасности и защиты Родины" и "Физическая культура".
Уточняется, что "Математика" включает в себя учебные курсы "Алгебра", "Геометрия" и "Вероятность и статистика".
Кроме того, в "Историю" входят курсы "История России", "Всеобщая история" и "История нашего края".
Что же касается предметов "Родной язык", "Родная литература" и "Второй иностранный язык", то они изучаются по заявлению родителей, отмечает агентство.
Также с 2026/2027 учебного года в школах начнут изучать предмет "Духовно-нравственная культура России".
Ранее Минпросвещения РФ предложило с сентября 2026 года уменьшить количество часов, отведенных на изучение иностранного языка в 5-9-х классах, с 510 до 408 часов. Это означает, что количество уроков сократится до двух в неделю вместо трех.