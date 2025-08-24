Минпросвещения РФ определило перечень обязательных школьных предметов для получения основного общего образования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ министерства.

Согласно ему, в план 2026-2027 учебного года войдут следующие обязательные предметы: "Русский язык" и "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "Физика", "Биология", "География", "Химия", "История", "Обществознание", "Информатика", "Изобразительное искусство", "Музыка", "Труд (технология)", а также "Основы безопасности и защиты Родины" и "Физическая культура".

Уточняется, что "Математика" включает в себя учебные курсы "Алгебра", "Геометрия" и "Вероятность и статистика".

Кроме того, в "Историю" входят курсы "История России", "Всеобщая история" и "История нашего края".

Что же касается предметов "Родной язык", "Родная литература" и "Второй иностранный язык", то они изучаются по заявлению родителей, отмечает агентство.

Также с 2026/2027 учебного года в школах начнут изучать предмет "Духовно-нравственная культура России".

Ранее Минпросвещения РФ предложило с сентября 2026 года уменьшить количество часов, отведенных на изучение иностранного языка в 5-9-х классах, с 510 до 408 часов. Это означает, что количество уроков сократится до двух в неделю вместо трех.