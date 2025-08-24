Что больше всего поражает иностранцев в воспитании наших детей

Россияне воспитывают детей по-особенному. На это обращают внимание многие иностранцы. Русское воспитание, благодаря которому детям прививаются определённые привычки, граждан других государств порой даже шокирует. Так чем же так поражают отечественные методы людей с другим менталитетом?

© РИА Новости

Свой взгляд на воспитание

Психолог Мария Щенсняк уверена, что в первую очередь иностранцам бросается в глаза отношение взрослых к детям. Юных россиян не воспринимают как самостоятельную единицу. Якобы взрослые в стремлении оградить детей от ошибок лишают их права выбора и стараются максимально продлить беззаботное детство. Иностранные коллеги Щенсняк отмечают, что такое поведение – «медвежья услуга». В итоге дети в большинстве своём вырастают избалованными и инфантильными людьми, не способными принять решение.

Следующая особенность русских родителей – стремление как можно скорее выполнить требования своих отпрысков. В Европе и Америке отцов и матерей не сломить истериками, катаниями по полу и прочими аналогичными действиями. В России же взрослые, как правило, «игнор» не включают и тут же стараются успокоить детей.

В нашей стране большая роль в воспитательном процессе также отводиться бабушкам и дедушкам. Иностранцев это, мягко говоря, удивляет. Они не поймут, почему пожилые люди добровольно обрекают себя на «повторение пройденного», а не живут для себя. Некоторые и вовсе видят некую магическую связь между внуками и возрастной роднёй, которую нарушить порой не так-то просто.

Чудеса педагогики

Американка Донна Горман, прожившая несколько лет в России, на страницах газеты «Time» решила поделиться своими впечатлениями. Её поражало то количество одежды, которое родители приобретали для своих детей. К тому же она с сожалением отмечала, что мамы и папы, совершая очередную покупку, редко когда интересуются мнением сына или дочери относительно вещей.

Ещё одна особенность – тяга к прогулкам. Родители отправляются на улицу вместе с детьми не только в приятную погоду, но крепкий мороз и 40-градусную жару.

Кроме того, Горман возмущало то, что русские родители всячески стараются нагрузить детей дополнительными занятиями. Посещение огромного количества кружков, секций, репетиторов приводит к позднему отбою, который отрицательно сказывается на здоровье растущего организма.

В России дети, несмотря на порой чрезмерную заботу, в коллективах стараются решать самостоятельно. Русские мальчики никогда не идут жаловаться на обидчика, а предпочитают разбираться на кулаках. В европейских странах, наоборот, принято чуть ли не каждое обидное слово обсуждать с представителями администрации образовательных учреждений.

Российские подростки благодаря системе образования хорошо знают свои права, но вот про обязанности они частенько забывают. За границей иначе. Дети изначально думают о своём вкладе в развитие общества и только потом вспоминают о правах.